Rotonda ospita le Giornate del Paesaggio 2026: scienza, arte e biodiversità nel cuore del Pollino

È tutto pronto a Rotonda, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, per le Giornate del Paesaggio 2026, in programma il 13 e 14 marzo nell’ambito del progetto EURECA (Esplorare l’Unione tra la Ricerca scientifica e la Comunicazione Ambientale innovativa). L’iniziativa è promossa dalla Direzione Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata e realizzata in collaborazione con la Fondazione Farbas e l’associazione ArtePollino.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo rigore scientifico, comunicazione e attività educative dedicate alla biodiversità, trasformando il capitale naturale in una leva di sviluppo identitario, culturale e sociale per i territori.

Le Giornate del Paesaggio si inseriscono nel più ampio percorso di Ambiente Basilicata, il brand della Direzione Ambiente che punta a coordinare e valorizzare le eccellenze regionali attraverso un’identità condivisa fondata su sostenibilità, innovazione e ricerca scientifica. L’intento è duplice: da un lato tutelare e valorizzare la biodiversità, dall’altro rafforzare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza e sui benefici che la natura offre alla qualità della vita.

Ricco e articolato il programma delle due giornate, che prevede laboratori dedicati alle studentesse e agli studenti delle scuole, curati dallo scrittore Beniamino Sidoti, dall’illustratrice Alessandra Di Consoli e dallo studio di grafica dotfog. Spazio anche alle installazioni multimediali immersive, come “Risonanze vegetali” a cura di Onirica, oltre a visite guidate al Mugepa e al Partauro, due tra i luoghi più rappresentativi di Rotonda e del Parco del Pollino.

Non mancheranno momenti di approfondimento e confronto tecnico, con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale all’Ambiente Laura Mongiello e della tenente colonnello dei Carabinieri Forestali Cristina Potenza.

Con il progetto EURECA, la Regione Basilicata intende promuovere un modello innovativo e replicabile di gestione e narrazione del paesaggio, capace di connettere ricerca scientifica, creatività e formazione, valorizzando le aree protette come **laboratori di innovazione culturale e ambientale.

«Ringrazio l’assessore regionale Laura Mongiello per aver scelto Rotonda come sede di questo importante appuntamento – commenta il sindaco Rocco Bruno –. Saranno due giornate dedicate alla divulgazione scientifica, alla tutela e alla promozione del territorio, arricchite anche da un’installazione multimediale in piazza Vittorio Emanuele. Siamo particolarmente orgogliosi che Rotonda sia stata individuata come luogo di incontro e riflessione sul valore del paesaggio».

«Il programma – conclude il sindaco – offrirà momenti di approfondimento e confronto, ma anche iniziative aperte alla cittadinanza e ai visitatori, con attività pensate per avvicinare tutti alla conoscenza e alla cura del paesaggio, patrimonio fondamentale della nostra comunità».

