Rotonda, la festa dei fagioli bianchi e della melanzana rossa

“Il Bianco e la Rossa” tornano a Rotonda ed è subito festa.Nel cuore del parco Nazionale del Pollino, Rotonda, dedica ai suoi due prodotti dop, il fagiolo bianco e la melanzana rossa una festa di tutto rispetto. La tredicesima edizione dell’iniziativa prenderà il via giovedì 31 agosto e, fino al 2 settembre, ospiterà dibattiti, show cooking, degustazioni e spettacoli per grandi e bambini. La manifestazione, rilanciata da qualche anno dai Consorzi di tutela dei due prodotti dop, è divenuta un appuntamento di rilievo nel calendario delle iniziative estive del comune di Rotonda e dell’intera regione. La tre giorni, presentata e coordinata dalla giornalista gastronomica Maria Rosaria Sica, si aprirà giovedì alle 18 in piazza Vittorio Emanuele, con l’inaugurazione dei mercatini cui seguiranno gli show cooking con gli chef Donato Chiacchio, Giuseppe Franzese e Antonio Libonati. Alle 20, seguirà il convegno dal titolo “La Rossa. Eccellenza della gastronomia e dell’agroalimentare”, al quale prenderanno parte, il sindaco Rocco Bruno, il presidente del Consorzio “Melanzana rossa di Rotonda dop” Francesco Bruno, la presidentessa del consorzio “Fagiolo Bianco di Rotonda dop” Angela Ricucci. Nel corso del dibattito, previsti anche gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali; della Coldiretti lucana; dell’Alsia; dell’Ara e di Asset Basilicata. Alle 22, sul palco allestito in piazza Vittorio Emanuele, “ Summer show estate 2023” a cura di RadioNorba con special guest Cecilia Gayle. Ancora show cooking nella giornata venerdì, a partire dalle 18.15 i piatti della tradizione saranno riproposti dalla locale Pro loco, dall’associazione “I Ritunnari”, dall’Azione cattolica locale. Alle 20 sul palco sfilerà la nuova squadra del Rotonda Calcio, dalle 22, invece, ancora musica ed animazione con i deejay e l’animazione di Radionorba e Sandy Marton, ospite speciale della serata. Sabato gran finale con l’animazione degli spettacoli di magia per i più piccoli, in piazza, a partire dalle 18 e, dalle 22 l’atteso evento “Nostalgia 90”. Durante la manifestazione sarà possibile degustare menù a base di melanzana rossa e fagiolo bianco dop, presso tutti i ristoranti di Rotonda aderenti. La manifestazione è organizzata oltre che dal “Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop”, dal “Consorzio di tutela dei fagioli bianchi di Rotonda dop”, dal “Pollino short chain” e in con collaborazione con il Comune di Rotonda

