Rotonda giornata dimostrativa con protagonisti gli studenti

“Imparare facendo” è il tema di una giornata dimostrativa in programma lunedì a Rotonda, dedicata alla semina e al trapianto delle piantine di melanzana rossa dop. Protagonisti saranno gli alunni del posto. Ad aprire la manifestazione una visita all’azienda “Il Pollino a tavola” in contrada Piano Incoronata, con l’accoglienza delle scolaresche. A seguire una dimostrazione di semina della melanzana rossa presso il vivaio Di Sanzo,una visita della camera di germinazione. Previsto anche un laboratorio nel corso del quale i bambini saranno protagonisti attivi dell’attività di trapianto. L’evento terminerà con una colazione all’aperto. “L’iniziativa è finalizzata sempre alla valorizzazione del patrimonio gastronomico che ci circonda. Conoscere e capire la ricchezza di quanto si ha tra le mani – spiega Franco Bruno, presidente del Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop – con l’esperienza di lavoro di gruppo, all’insegna della collaborazione. Insieme per un confronto interamente dedicato a rendere sempre più attraente la Valle del Mercure ed il Pollino, offrire esperienze che aiutino a comprendere l’importanza di seguire i ritmi della natura, la bellezza dello stare insieme all’aria aperta, la gioia nel coltivare e curare piccole piante pronte a crescere e a regalare i propri frutti. Le attività pratiche sono per i Consorzi di Tutela delle due dop, alla base del progetto che vuole trasmettere conoscenze e segreti della natura in relazione al motto ‘imparare facendo’ ”.

