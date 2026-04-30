Rotonda: giornalisti, videomaker e reporter alla scoperta della Basilicata

Arriveranno da tutta Italia, con occhi allenati a raccontare il mondo e ruote pronte a percorrere nuove storie. Sono otto tra giornalisti, videomaker e reporter specializzati in viaggi e cicloturismo i protagonisti dell’educational tour “Ride & Discovery Basilicata. Dal cuore del Pollino alla perla del Tirreno”, un’iniziativa che punta a trasformare il territorio in racconto, esperienza e visione condivisa. Organizzato da Hitinera Pollino e sostenuto dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e dall’APT Basilicata, il tour si svolgerà dal 3 al 6 maggio, attraversando alcuni degli scenari più suggestivi del Parco Nazionale del Pollino. Un viaggio lento, sostenibile e immersivo: a bordo di e-bike, i partecipanti pedaleranno tra boschi, altopiani e paesaggi che sembrano usciti da una narrazione fiabesca.

Domenica l’arrivo a Rotonda, dove saranno accolti nell’albergo diffuso “Il borgo ospitale”, luogo simbolo di accoglienza autentica e punto di partenza per costruire contenuti e storytelling del viaggio.

Lunedì si riparte: direzione Lago Sirino, lungo la ciclovia che conduce verso l’area nemolese del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Una tappa pensata per mostrare il volto più incontaminato della Basilicata, tra cambi di paesaggio e suggestioni naturali.

Martedì il tour entrerà nel vivo del Pollino: da Rotonda a Viggianello, con visita al castello dei principi Sanseverino e alla chiesa di San Francesco di Paola, per poi proseguire verso Piano Visitone, Colle dell’Impiso, Piano Ruggio e Piano Pedarreto. Qui, al Rifugio Fasanelli, si chiuderà simbolicamente il viaggio su due ruote: un approdo che è insieme pausa, riflessione e sintesi dell’esperienza.

Mercoledì spazio alla scoperta lenta del territorio: il centro storico di Rotonda, il museo geopaleontologico e archeologico, e soprattutto i luoghi della produzione delle due Dop simbolo del territorio, la melanzana rossa e il fagiolo bianco.

Tappa conclusiva al Casale Donna Mita, tra campi e coltivazioni, per chiudere l’educational tour con un’immersione concreta nella terra e nei suoi frutti. Un finale coerente con lo spirito dell’iniziativa: raccontare la Basilicata non solo come destinazione, ma come esperienza viva, fatta di paesaggi, comunità e identità.

Un viaggio breve, ma intenso, che affida a otto narratori il compito di trasformare ogni tappa in racconto, ogni pedalata in scoperta, ogni incontro in memoria condivisa. La Basilicata, ancora una volta, si lascia attraversare — e raccontare — con lo sguardo curioso di chi sa coglierne l’anima più autentica.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.