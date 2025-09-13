Rotatoria di via La Martella con una nuova viabilità in itinere

Un braccio, quello che da via La Martella si collega a via Conversi è fruibile e per il traffico nella zona nord di Matera, in entrata e in uscita, è una alternativa alla direzione obbligatoria lungo una direttrice estremamente trafficata. Manca l’altro versante, quello che si collega a via degli Aragonesi e a via Italia, ma è questione di poco.



Poi sarà possibile impegnare la rotatoria di via La Martella, all’altezza dell’ incrocio delle banche come lo hanno definito alcuni, per passare dal rione San Giacomo e dintorni a viale Italia- via dei Normanni alleggerendo e non poco il traffico su via Dante. Finita? No, di certo. Il traffico di innesto su via La Martella, all’incrocio con via Conversi- laddove è un bar tabacchi- sarà meglio regolamento riducendo gli effetti di un punto critico di immissione sull’arteria per quanti salgono dal Paip o da via Fermi rione san Giacomo.



A confermalo i blocchi di ”jersey” collocati a ridosso di via La Martella. La cartellonistica, anticipata, da un pannello di cantiere e da ordinanza, immaginiamo, renderà chiaro il disegno di viabilità obbligata. Senz’altro un passo sul piano della sicurezza, in relazione ai lavori predisposti dall’Amministrazione comunale. Del resto la realizzazione delle rotatorie, diffuse un po’ ovunque e dove è stato possibile realizzare hanno consentito di migliorare la circolazione viaria e la sicurezza. Certo dipende dalla velocità. In città, dove gli incidenti, per un motivo o per un altro si verificano, occorre rispettare i limiti di velocità. E un incrocio da sistemare è quello all’altezza tra via Marconi – via San Pardo e via San Vito in prossimità del mercato ortofrutticolo.



Lo spazio per una rotatoria degna di tal nome è ridotto. Ma qualcosa occorrerà studiare per disciplinare il traffico ed evitare il rischio di incidenti. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale, affinché trovi una soluzione praticabile.

