Rotary Potenza insegna Tecniche di primo soccorso ai giovani.

Davvero una iniziativa lodevole, quella del club service potentino Torre Guevara, che ha avviato un progetto interessante per 170 ragazzi dell’Istituto tecnico industriale “Albert Einstein’’ con l’insegnamento delle tecniche elementari salvavita di primo soccorso, utilizzando un manichino. E quel come comportarsi in situazioni che potrebbero verificarsi, anche fuori della scuola, è importare per soccorrere un coetaneo in difficoltà, ma anche persone care. Informarsi e formare.

Il Club Rotary Potenza Torre Guevara ha recentemente portato a termine un progetto service che si è svolto tra il mese di novembre scorso e il 14 gennaio di quest’anno e che rientra in un progetto ben più ampio del distretto 2021 a cui appartiene, dal tema “Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo del territorio“. Il service si è svolto presso l’Istituto Tecnico Industriale Einstein di Potenza attraverso corsi di Primo Soccorso agli studenti delle penultime classi, per la prima volta in approccio con l’esperienza scuola lavoro. Circa 170 ragazzi hanno così avuto la possibilità di apprendere e fare proprie le tecniche elementari, cosiddette salvavita in quattro giornate di approfondimento teorico e pratico su un manichino per un totale di 16 ore di lezione, in turni di 45 studenti al giorno. In particolare, le prime lezioni sono state molto partecipate e i ragazzi si sono dimostrati interessati soprattutto all’approccio pratico del corso. Un service d’impegno da parte del club potentino che, molto pragmaticamente, è riuscito a catturare l’interesse dei ragazzi in una fascia d’età non facilissima, dotandoli di esperienze che hanno accresciuto non solo la loro autostima, ma soprattutto l’importante consapevolezza che, con poche e correte manovre fondamentali, si può salvare una vita. “Ai nostri giorni, purtroppo, gli incidenti sui luoghi di lavoro sono in forte crescita” – hanno commentato i conduttori del service – “ed è fondamentale poter contare, già in loco, su persone che all’occorrenza siano in grado di salvare una vita con comportamenti e manovre corrette”. Il corso è stato tenuto da due medici, la Presidente Eugenia Lasorella e il Presidente della Commissione Sanità e Alimentazione, Archimede Leccese.

