Sono stati consegnati e donati agli Istituti partecipanti al service “Il Rotary Matera al servizio delle nuove generazioni, per la preparazione al mondo del lavoro”, colonnine dispenser igienizzanti, complete di Gel e Salviette, alla presenza dei Dirigenti Scolastici: Rosaria Cancelliere dell’I.I.S. “I. Morra – L. Da Vinci”, Antonella Salerno dell’ITCG “Loperfido Olivetti”, Marialuisa Sabino del Liceo Scientifico “Dante Alighieri”, Antonio Epifania dell’I.S “G.B. Pentasuglia” e Rosanna Papapietro del Liceo “T. Stigliani”

Il service rientra nella “giornata dei rotariani” in contemporanea con tutti i Club del Rotary International Distretto 2120 Puglia e Basilicata, dove ognuno a messo in atto un’azione di servizio nel proprio territorio di riferimento.

Il Presidente Raffaele Braia, dichiara, – l’azione da noi individuata è stata realizzata per dare un contributo agli Istituti, visto l’imminente rientro degli studenti che sosteranno l’esame di maturità in presenza”. L’azione di servizio è stata messa in atto dalla Commissione Rotary Foundation di Matera, presieduta da Antonio Braia e coordinata dal socio Francesco Paolicelli. Durante tutto il periodo di lockdown il sodalizio materano ha avviato una serie di azioni valorizzando il service, “Aiutiamo il territorio”, che ha visto tra le altre la donazione di alcuni ausili all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e per il tramite del Rotary Distretto 2120 – Protezione Civile, mascherine all’Ordine dei Medici della Provincia di Matera.