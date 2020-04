“Aiutiamo il territorio” è il nome del service pluriennale lanciato nell’anno rotariano 2019-20 dal Rotary Club Matera. Nello specifico il club materano ha messo in campo una serie di azioni per supportare coloro i quali sono in prima linea nella battaglia al coronavirus. La prima azione è stata quella di acquistare Mascherine e Gel disinfettanti, con l’obiettivo donarli all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Martedì sono state consegnate nr. 1000 Mascherine Chirurgiche certificate CE FDA e n° 224 gel disinfettanti, alla U.O. Farmacia del P.O. presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, alla presenza del Direttore, Dr.ssa Floriana Di Cuia e dell’Amministrativa, Sig.ra Bruna Miglio.

L’attività di servizio, vista l’emergenza Sanitaria Covid-19, è stata voluta fortemente dal Presidente Raffaele Braia, dal Consiglio direttivo e dai soci tutti, vuole essere un contributo fattivo a favore di tutti gli operatori che insistono nel nosocomio materano. A tutti loro va il nostro più grande ringraziamento per l’opera meritoria che svolgono giornalmente. Il service è stato reso operativo dalla Commissione Rotary Foundation del nostro Club, presieduta da Antonio Braia. Il Rotary Matera ha anche aderito alla campagna di donazione promossa dal nostro Governatore Rotary Distretto 2120, Sergio Sernia, a favore della Protezione Civile di Puglia e Basilicata. Da anni, conclude il Presidente Raffaele Braia, il nostro sodalizio è operativo con service materiali ed immateriali tra cui: “Il Rotary Matera al servizio delle nuove generazioni” in collaborazione con i Licei e gli Istituti Tecnici/Professionali di Istruzione Superiore di Matera e “Azioniamo” il service che ha visto anche la collaborazione con l’Associazione Maria SS. Della Bruna per la premiazione dei bozzetti non competitivi del carro trionfale.