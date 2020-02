Chi semina bene prima o poi raccoglie il frutto della costanza e dell’intuizione azzeccata che formazione, orientamento e buone pratiche del mondo dell’economia e non solo, contribuiscono ad attivare sui banchi di scuola. Merito di una esperienza unica, riconosciuta come esempio di buone pratiche dal Ministero per l’Università e la Ricerca scientifica, avviata a Matera dal Rotary club durante la gestione del presidente Antonio Braia e raccolta negli anni..da Raffaele Braia.Per farla breve in un quinquennio sono stati 110 i tutor, i ‘ maestri’ rotariani di diversi settori lavorativi (dall’industria all’agricoltura, all’artigianato ai servizi) che hanno trasmesso saperi e buone pratiche a 5000 studenti delle scuole medie superiori cittadine, contribuendo e non poco nelle scelte di orientamento professionale e universitario. E la cosa ha funzionato con scelte che hanno cambiato la loro vita in loco, fuori regione o all’estero. Una apertura di orizzonti senza confini e limiti operativi, tant’è – come ci ricorda il promotore e pioniere dell’iniziativa Antonio Braia- sono stati attivati oltre 25 progetti. E con alcuni giovani che hanno messo in evidenza, tornando a scuola, ottime capacità manageriali…di prospettiva. La strada è lunga, ma alla fine chi ha voglia di fare, culla un sogno, prima o poi ci riesce e ottiene soddisfazioni per sé e per gli altri. Il Rotary cerca 20 talenti da portare a una giornata evento di confronto nazionale e da qui… il leader per una convention mondiale, con gli occhi di tanti manager internazionali pronti a spianare la strada del successo alle nuove ‘’brillanti’’ leve. L’incontro all’Università di Basilicata su ”Etica e leadership” , del quale riportiamo la nota di presentazione, ha evidenziato che la stoffa c’è sotto l’occhio vigile dei docenti e dei presidi che hanno saputo cogliere appieno l’offerta e la disponibilità rotariana a promuovere orientamento e cultura d’impresa nella scuola. Naturalmente seguiremo l’evoluzione del progetto fino alla convention internazionale. Forza ragazzi. Fate emergere il leader che è in voi.

LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Basilicata di Matera, il prossimo sabato 8 Febbraio 2020 alle ore 8:30 si terrà l’evento organizzato dal Rotary Club di Matera dal titolo “Etica e Leadership” atto conclusivo del Service “Il Rotary Matera al servizio del territorio per le nuove generazioni IV edizione”

Quest’anno il service è stato candidato e finanziato con un District Grant, con il progetto “Preparazione al mondo del lavoro” grazie al lavoro della Commissione Rotary Foundation di Club.

Ci saranno circa 350 studenti degli Istituti che quest’anno hanno aderito al service, con le classi V, sono: Liceo Stigliani, Liceo Scientifico D. Alighieri, IIS GB Pentasuglia, ITCG Loperfido-Olivetti, IIS Isabella Morra e Ipsia L. da Vinci.