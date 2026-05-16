Rosy Bindi, a Potenza, con la Cgil per la proposta di legge popolare sulla sanità

“Se la salute è un diritto, la sanità non può discriminare”. Così ha ribadito l’onorevole Rosy Bindi, a Potenza, in una gremita sala del Museo archeologico provinciale, per la campagna di raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare della Cgil sulla sanità e per la presentazione del suo libro “Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto“. A discutere con l’autrice, nell’iniziativa promossa dalla Cgil Basilicata, dallo Spi Cgil Basilicata e dalla Fp Cgil di Potenza, dopo i saluti del segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito, sono stati: Angelo Summa, segretario generale Spi Cgil Basilicata; Rocco Paterno’, presidente dell’Ordine dei medici di Potenza; Marianna Logatto, medico chirurgo dell’ospedale San Carlo e

Michele Vannini, segretario nazionale Fp Cgil. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Rai Oreste Lopomo. Per Bindi “oggi il servizio sanitario nazionale è a rischio. Per non perderlo occorre reagire e invertire la rotta innescata dalla cronica mancanza di risorse, da una progressiva privatizzazione e dall’autonomia differenziata delle regioni. Il nostro sistema resta un presidio di civiltà fondamentale, che possiamo ancora permetterci e sul quale vale la pena investire, correggendo le disfunzioni che conosciamo e fermando i tentativi in atto di puntare su un modello assicurativo più iniquo e costoso” . “Rosy Bindi -si ricorda in una nota- nel suo libro promuove la rinascita di un servizio basato su equità, solidarietà e trasparenza. Con un’analisi lucida e senza sconti per nessuno smaschera le contraddizioni di una trasformazione piegata alla logica del profitto. E ricorda che tutti possono e devono battersi per difendere il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. Ed è proprio l’articolo 32 della Costituzione al centro della proposta di legge di iniziativa popolare della Cgil, tesa a rafforzare il Sistema sanitario nazionale. Una proposta di legge di 17 articoli per portare il finanziamento del fondo sanitario nazionale al 7,5% del Pil, valorizzare il personale sia dal punto di vista economico che professionale (la spesa per il personale non deve avere tetto di spesa), contrasto alle lunghe liste di attesa, politiche ad hoc per la non autosufficienza che riguarda in Italia 3,9 milioni di persone. Le due proposta di legge della Cgil, sulla sanità e sulla tutela del lavoro negli appalti, può essere firmata anche on line sul sito del ministero della Giustizia.” Tutte le informazioni sono disponibili ai seguenti link: → “Io firmo per il diritto alla salute”

→ “Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto”

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