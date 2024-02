Cross-fertilisation, l’Europa premia le idee e le esperienze delle PMI

Basilicata Creativa lavora da sempre per promuovere le realtà imprenditoriali che hanno il coraggio di praticare la cross-fertilisation, l’attitudine a condividere esperienze e conoscenze con realtà di settori diversi alla ricerca di idee e pratiche innovative.

Questa “fecondazione incrociata” è la combinazione di conoscenze e tecnologie diverse per generare soluzioni innovative. Creando sinergie tra creatività, conoscenze tecnologiche tra settori industriali, solo apparentemente lontani tra loro, le aziende si aprono a nuovi modi di pensare alla base di nuove idee che hanno portato e porteranno a nuovi prodotti.

Per premiare queste ambiziose esperienze di innovazione il progetto CREATHRIV-EU, finanziato dal Single Market Programme dell’Unione Europea a supporto delle Industrie Creative e Culturali, ha aperto ieri, 21 febbraio, il termine per la presentazione delle candidature per il premio alle migliori esperienze di cross-fertilisation.

Il processo di selezione dei progetti sarà articolato in due fasi. Nella prima fase verranno selezionate 15 imprese finaliste tra tutti i candidati. Nella seconda fase, le imprese selezionate saranno invitate a presentare i propri progetti in Belgio, di fronte a una giuria di esperti, in un evento finale nel corso del quale saranno proclamati i vincitori. I premi assegnati alle cinque imprese che risulteranno vincitrici potranno variare dai 13.000 ai 3.000 euro. Oltre ai premi ordinari saranno assegnati ulteriori premi alle due imprese che avranno realizzato un’esperienza particolarmente significativa nell’ambito della green innovation o che abbiano visto il coinvolgimento attivo di donne innovatrici (women innovation award). In entrambi i casi le imprese vincitrici riceveranno un premio di 7.000 euro.

Tutte le imprese selezionate per la finale dei premi cross-fertilisation riceveranno inoltre un voucher di 500 euro a titolo di contributo per le spese di partecipazione all’evento.

Possono candidarsi le PMI dei settori culturali e creativi che abbiano sede nell’UE o in uno dei paesi associati al Single Market Programme. Per inoltrare la candidatura è necessario compilare il seguente MODULO (basta cliccare o copiare la stringa nel browser): Apply to CREATHRIV-EU Cross-Fertilisation Prize | F6S

La scadenza del bando è fissata per il 22 aprile 2024, ore 17:00

CREATHRIV-EU è coordinato da Basilicata Creativa e coinvolge importanti partner europei come Innoskart , Corallia , TWIST e Baltic Film and Creative Tech Cluster

