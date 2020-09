Che il BelPaese sia partito in ritardo rispetto ad altri per la riapertura delle scuole è risaputo, vuoi perchè esperti e soloni ministeriali quanto a senso pratico lasciano a desiderare ( e i tentativi di riforma di mezzo secolo lo dimostrano), vuoi perchè le priorità erano altre e vuoi perchè (diciamola tutta) il business della didattica a distanza servirà ”alla lunga” anche per tagliare la spesa dell’istruzione logistica (strutture e personale) e investirla comunque nello stesso settore. E allora quando si riparte, e in concomitanza con un aumento del picco dei contagi, con le diatribe al Tar sui termoscanner per misurare la febbre, le autocertificazioni dei genitori, le chiusure dei plessi, i test sierologici o i tamponi da fare in classe e a casa, non meravigliamoci se la spesa per i banchi è stata esosa e le forniture di mascherine e igienizzanti segnano il passo. L’on. Gianluca Rospi (Popolo Protagonista) nella nota che segue chiede al ministro della Pubblica Istruzione e della Ricerca scientifica Luciana Azzolina di conoscere il ”piano” per rimediare ai ritardi nelle forniture. Sarebbe servito maggiore senso pratico, responsabilizzando e investendo, presidi e direttori didattici. Spazi a parte le mascherine potevano essere acquistate in loco, almeno nella fase di avvio. E per i banchi sarebbe stato meglio, per risparmiare tempo e danaro…., affidare l’incarico di ”segare” i banchi a falegnami locali e poi la saldatura della terza gamba. Un taglio di sega circolare e una saldatura. Spesa pochi euri. E invece no. Appalti europei e banchi nuovi, con o senza rotelle, da prezzo spropositato. Che al Ministero qualcuno sia poco ferrato in matematica? A famiglie, ragazzi, docenti, presidi e direttori e al Ministro, naturalmente, interessa che la scuola riparta. Ma non sprechiamo soldi e tempo.

Scuola: Rospi (PP) basta slogan politici, ora pensiamo a banchi e mascherine

“Troppe scuole italiane si ritrovano ancora in una situazione vergognosa. In molti istituti scolastici non sono arrivati i nuovi banchi e mancano i dispositivi di sicurezza come mascherine e gel igienizzanti. Per tanti bambini, ragazzi e docenti, stare in classe in sicurezza è diventato quasi impossibile e non possiamo permettere che, ad una settimana dal ritorno a scuola, non tutti gli alunni abbiano lo stesso diritto a seguire le lezioni, ancor di più quando già si registrano i primi casi di positività”. Lo scrive in una nota il deputato e presidente di Popolo Protagonista, Gianluca Rospi.

“Secondo alcuni dati forniti dal Sole 24 ore, sono 75 le scuole che hanno dovuto chiudere per casi di contagio e circa 500 quelle che hanno avuto almeno un caso di Covid-19. Giusto per citare un ulteriore dato che fa riflettere: in un istituto comprensivo di Matera, ad oggi sono pervenute 5600 mascherine, a fronte delle 9850 che risultano dall’applicazione dedicata del Ministero della Salute (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ5YzBjOGYtNjExZS00NWE4LWEwOGYtZjU0ZTc0NGQxOThjIiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9), ma la cosa più sbalorditiva è che, numeri alla mano, ne servirebbero 850 per gli alunni e 120 per il personale ogni giorno e, quindi, l’eventuale fornitura completa sarebbe sufficiente per una decina di giorni, fermo restando che nessuna comunicazione è stata ricevuta riguardo alla programmazione della distribuzione dei suddetti dispositivi.



Tante le problematiche legate anche al distanziamento sociale, impossibile da mantenere vista l’inadeguatezza delle aule. Nulla di nuovo, aggiunge l’On. Rospi, lo avevo detto molto prima che le scuole riaprissero che gli spazi erano troppo piccoli, ma nessuna nuova proposta per lezioni in altre strutture alternative, fatta da me o da altri colleghi, è stata ben accolta. E ora ci ritroviamo punto e a capo, con un disagio continuo per le famiglie e tutto il personale scolastico da nord a sud, un disagio che fa pagare un prezzo troppo alto agli studenti di tutta Italia. Questo perché? Perché si continua purtroppo – rimarca l’On. Rospi – a non dare alla scuola la priorità e l’importanza che merita, ma anzi il tema è diventato solo uno slogan politico che finora ha prodotto poco e niente.

A questo punto – conclude Rospi- chiederó al Ministro Azzolina quale sia il piano che intende adottare per risolvere queste gravi problematiche e le tempistiche entro le quali agli istituti scolastici verrà dato tutto ciò che gli manca per una giusta e corretta prosecuzione delle lezioni.”

Matera, 27/09/20

On. Gianluca Rospi