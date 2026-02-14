Rosa Gentile, presidente di AGATA, lascia e traccia il bilancio del triennio.

“30 medici volontari nelle 3 sedi di Marconia, Tinchi e Rotondella, per circa 1500 visite

specialistiche tra mammografie, moc, pap test, e visite endocrinologiche, ginecologiche,

senologiche e consulti oncologici.” Sono solo alcuni dei dati -riportati in una nota- “della Campagna “CARE YOU – LA CURA SEI TU”, una delle tante che l’Associazione AGATA Volontari contro il Cancro ha organizzato nel corso del triennio 2023/2026, con la guida della Presidente uscente Rosa Gentile.” Ne traccia l’importante Bilancio del triennio appena concluso, proprio la Presidente, che ha guidato l’Associazione di volontariato “nata nel 2017 e che oggi vanta la presenza di circa 300 soci, di cui 50 volontari attivi, tra cui autisti, che trasportano i malati presso le sedi oncologiche di Rionero, Potenza, Taranto e Bari, e volontari, che operano con attività di sportello, ascolto e presa in carico dei malati, nelle quattro sedi di Marconia e Rotondella, e negli ospedali di Rionero in Vulture e Tinchi.

Innumerevoli campagne di screening e giornate dedicate alla prevenzione, quasi 300 esami

specialistici effettuati presso i centri convenzionati del territorio.

E poi, la cultura del dono, grazie alla campagna “Una parrucca per un Sorriso”; il supporto

psicologico ai malati oncologici e alle loro famiglie, grazie alla partnership con cooperative

sociali operanti sul territorio.

Raccolte fondi con tombolate solidali, panettoni artigianali e uova di cioccolato, tra musica,

educazione alimentare, sport, incontri nelle scuole e nelle piazze.

E, momento particolarmente emozionante, l’acquisto del secondo pulmino grazie anche alla

sensibilità e alla generosità di tanti amici imprenditori presenti al “Premio Agata”, a cui hanno preso parte anche importanti professori del mondo scientifico, come il professor Paolo Veronesi dello IEO – Istituto Europeo di Oncologia – di Milano, e di Medici dell’Istituto

Nazionale Tumori – IRCCS – Fondazione “G. Pascale” di Napoli, di rappresentanti della

Chiesa Valdese, di Medici del CROB, di volontari della Fidas.”

“Quello che lascio – dichiara Rosa Gentile – è un Bilancio solido sotto tutti gli aspetti, soprattutto dal punto di vista umano: abbiamo consolidato quel Patrimonio sociale, culturale e morale costruito nel tempo, fatto di persone che, con grande spirito di solidarietà, hanno fatto di Agata la casa dell’accoglienza. Ringrazio di cuore i volontari uno ad uno, per l’impegno profuso, per aver sempre condiviso idee e iniziative finalizzate alla raccolta fondi per il sostegno alla ricerca, alla tutela del paziente oncologico, alle numerose campagne di screening organizzate nei vari territori. Ringrazio di cuore i Sindaci dei Comuni di Pisticci e Rotondella, l’Assessore regionale alla sanità e i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Crob di Rionero e Asm di Matera, per aver sostenuto sempre la famiglia di Agata, anche dal punto di vista istituzionale. Ringrazio di cuore medici e infermieri, amici, artigiani, associazioni di categoria e di volontariato, imprenditori, istituti di credito, ma anche musicisti e artisti che hanno messo in campo le proprie competenze nel nome di una rete associativa, istituzionale e culturale senza eguali, almeno nella storia del nostro territorio”.

“Lascio la Presidenza di Agata – conclude Rosa Gentile – consapevole di aver contribuito a

tracciare la rotta di una Associazione che ha visto, sin dai suoi primi passi, una forza

propulsiva incredibile, che ha rimosso barriere mentali e culturali verso l’approccio alla

malattia oncologica e che ha avviato un importante percorso di consapevolezza, di unione,

di condivisione tra istituzioni, associazioni, federazioni e mondo imprenditoriale”.