Rondò di via Rosselli prossimo all’apertura

Con la bitumazione del tratto di via Rosselli, prossimo a piazza Matteotti e a via Aldo Moro manca davvero poco all’apertura al traffico di quel versante dell’arteria, prossimo al cantiere di parco intergenerazionale di piazza della Visitazione. Una apertura attesa, potrebbe avvenire già dal venerdì 26 gennaio, che snellirebbe e non poco il transito dei veicoli. Tempi più lunghi per la ”bretella” che da via Roma si innesterà su via Rosselli, in prossimità del Palazzo dell’Agenzia delle Entrate, dove è prevista un’altra tipologia di pavimentazione. Per il resto sui versanti di piazza Matteotti e piazza della Visitazione proseguono i lavori di scavo, impermeabilizzazione dello scatolato della linea delle Fal e di spostamento della rete dei servizi o di soluzione delle diverse problematiche incontrate durante la esecuzione delle opere. I cantieri, si sa, comportano disagi e tanta pazienza. Ma il progetto va portato a termine e, chissà,che non possano subire una accelerazione. Del resto il buon tempo ha consentito finora di andare avanti.