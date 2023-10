Rombi nel cielo di Matera ? Tranquilli è una esercitazione Nato

Dopo le ricorrenti segnalazioni sulla puzza che dai campi della vecchia statale Appia raggiungono Matera, imputabili a rimestamento di letame fresco…, altre riguardano l’assordante passaggio ad alta quota e nei cieli della Città dei Sassi di aerei. E giù a interrogarsi: ‘’…Che succede? Perché questo levarsi in volo di aerei dall’aeroporto militare di Gioia del Colle ? Non è che ci arriva qualcosa addosso?…’’ Interrogativi legittimi. Ma bastava cercare anche sul web per avere una risposta, anzicchè perdere tempo con domande su allarmi che hanno un motivo preciso. E per fugare ogni dubbio riportiamo la nota del Ministero della Difesa, circa l’esercitazione della Nato denominata ‘’ Tiger Meet’’ (Incontro della Tigre)che si concluderà il 13 ottobre. Un po’ di pazienza ancora..



25 settembre 2023 – Gioia del Colle

Torna in Italia l’esercitazione NATO Tiger Meet

Il prossimo ottobre il nostro Paese ospiterà l’esercitazione NATO che vedrà oltre 10 Paesi rischierati presso l’Aeroporto di Gioia del Colle dell’Aeronautica Militare

Torna in Italia il “NATO Tiger Meet”: a Gioia del Colle l’esercitazione che coinvolge Forze Armate di oltre 10 Paesi

Si terrà dal 2 al 13 ottobre in Italia presso l’Aeroporto di Gioia del Colle dell’Aeronautica Militare, l’edizione 2023 del NATO Tiger Meet, una delle più importanti e articolate esercitazioni internazionali che punta ad affinare la cooperazione e facilitare la condivisione di esperienze addestrative tra Forze Armate dei Paesi Alleati.

Il “NATO Tiger Meet” – che ogni anno dal 1960 fa incontrare i Gruppi di Volo delle diverse Forze Armate nel cui stemma è presente una “tigre” – si è svolto per la prima volta in Italia cinquanta anni fa (1973) presso la base di Cameri, per poi tornarvi anche nel 1980 e nel 1988.

A distanza di trentacinque anni, l’Italia ospiterà nuovamente questo importante meeting addestrativo internazionale, anche in concomitanza con i festeggiamenti per il Centenario dell’Aeronautica Militare, costituita come Forza Armata autonoma nel 1923.

La base aerea di Gioia del Colle (BA), sede del 36° Stormo “Caccia”, sarà il luogo di incontro per piloti ed equipaggi di volo provenienti da oltre 10 Paesi della NATO e suoi partner, che si eserciteranno – con operazioni che interesseranno lo spazio aereo di Puglia, Calabria e Basilicata – per perfezionare l’interoperabilità degli assetti in missioni di difesa e interdizione aerea, di supporto a truppe a terra (Close Air Support – CAS) o di ricerca e recupero di personale in ambiente ostile (Personnel Recovery – PR).



Tale addestramento, che in gergo viene chiamato Large Force Employment (LFE), coinvolgerà circa 70 aeromobili ad ala fissa e 10 ad ala rotante, provenienti da oltre 10 nazioni, molti dei quali con livree speciali dedicate proprio al Tiger Meet. Oltre a reparti dell’Aeronautica Militare, nell’esercitazione saranno impiegati anche assetti della Marina Militare.

In Italia sono due i membri della NATO Tiger Meet Association, entrambi dell’Aeronautica Militare. Il 12° Gruppo Volo del 36° Stormo “Caccia” – erede dal 2001 della Squadriglia delle “Tigri Bianche” del 21° Gruppo “Caccia” – nel 2021 ha vinto il prestigioso “Silver Tiger Trophy”, riconoscimento che viene conferito al Gruppo Volo che si distingue maggiormente durante l’esercitazione.

Il 21° Gruppo Volo del 9° Stormo di Grazzanise (CE), invece, entrato a far parte dell’allora NATO Tiger Club nel 1968, si è aggiudicato il “Silver Tiger Trophy” sia nel 1998 sia nel 2015, mentre nel 2021 si è aggiudicato l’altrettanto prestigioso riconoscimento quale miglior gruppo elicotteri partecipante all’esercitazione.

