” Chi la cura la sicurezza e chi la garantisce” cronaca di una strage silenziosa , il tema di una giornata formativa scelta dal Sindacato unitario dei lavori di Polizia (Siulp) per parlare a Matera delle cause e degli strumenti da attivare per affrontare il problema del ”bornout” quella condizione di esaurimento di stress che porta a un logorio psicofisico ed emotivo e in alcuni casi anche a comportamenti dalle conseguenze e gravità diverse. E gli interrogativi, spesso senza risposta, lasciano il passo alla solitudine e al rammarico dei ” se avessi saputo, intuito,se si fosse confidato, forse…”. A parlarne, dopo i saluti dei Questori di Matera Luigi Liguori e di Potenza Isabella Fusiello, e l’introduzione del segretario regionale Remo Buonsanti, lo psicologo della Polizia di Stato Giovanni Ippolito, Cristina Di Loreto psicoterapeuta e vicepresidente dell’associazione Cerchioblu, Giovanna Di Pede, psichiatra e responsabile servizio Dca di Matera e Felice Romano segretario generale del Siulp Felice che ha concluso i lavori, moderati dal collega Donato Mastrangelo. E proprio Romano ha puntato il dito sulle cose da fare in tema di attivazione di un lavoro di rete, che non escludano i poliziotti in difficoltà, e di sicurezza con una precisa richiesta al legislatore.



“Siamo stati pionieri 20 anni fa su questo tema- ha detto il segretario del Siulp… Ma non avevamo un metro di paragone in Europa. Per cui adottammo quelli di Oltreoceano,ma per cultura e condizioni lontano dalle nostre esperienze ed evidenziammo da subito le nostre specificità. ” Noi abbiamo fatto alcune richieste -dice Romano- alcune all’interno dell’Amministrazione con il prefetto Gabrielli per la modifica al regolamento di servizio, e mi riferisco all’articolo 48,che prevede quando un poliziotto manifesta un attimo di stress viene sospeso dal servizio. Noi,invece, abbiamo costruito un nuovo impianto normativo che prevede non l’esclusione dell’operatore di Polizia, e quindi l’aggravamento della sua condizione, e quindi la creazione di una rete che lo ingloba, toglie l’arma, non lo mette più in servizi operativi esterni ma lo mantiene nell’ambito di lavoro, in ufficio per esempio. Chi soffre di criticità sa che c’è una rete che lo protegge e lo aiuta a superare le difficoltà”. L’altro aspetto riguarda le richieste avanzate al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che va oltre gli aspetti contrattuali e si estende ai concetti di sicurezza che coinvolgono pur su diversi fronti cittadini e operatori delle forze dell’ordine. ” Abbiamo sopratutto- continua Romano- un problema di tutela. Nel nostro Paese c’è una aggressione ogni quattro ore a chi veste l’uniforme. Per una condotta, una scelta scellerata di alcune fasce politiche negli ultimi 20 anni, a dispetto del principio costituzionale che dice che il cittadino è sempre innocente fino a prova contraria per i poliziotti non è così…Si è sempre colpevoli fino a prova contraria e questo pone un grosso problema, perchè quando un operatore di Polizia guadagna 1200-1300 euro al mese e fa un intervento su richiesta del cittadino e poi capita che lo stesso lo denunci perchè, magari, vede o avverte che ha esagerato nell’intervento. E l’operatore viene chiamato dalla Magistratura a rispondere la prima cosa che deve fare e tirare fuori 3-4000 euro per pagare l’avvocato, con un processo che durerà magari 10 anni. Oggi- conclude- non c’è la certezza e immediateza della pena. Noi abbiamo risposto,come Siulp, all’appello lanciato dal presidente del Tribunale di Torino, dal Procuratore generale richiamando la loro attenzione, dando la nostra solidarietà a fare le battaglie, perchè abbiano tutti gli strumenti a disposizione di cui hanno bisogno per amministrare la giustizia, in tempo effettivo e immediato. Perchè riteniamo che la legalità, sia fondamentale,e di cui la sicurezza è uno dei ‘vagoni’ principali insieme alla giustizia e al carcere. Questi tre vagoni fanno parte dello stesso convoglio ferroviario. Se uno dei tre va a velocità diversa il convoglio deraglia ed è esattamente quello che ha denunciato il Presidente del Tribunale di Torino che ha chiesto un Patto con le forze dell’Ordine, perchè facciano meno arresti. In tutto questo nessuno si preoccupa, ahimè, nè della frustrazione, del poliziotto ma anche del cittadino che ha una percezione fallimentare della sicurezza. E cioè se mi vengono a rubare a casa . Chiamo il 113, arriva la Volante, seguono gli arresti ma il giorno dopo il ladro sta di nuovo fuori, perchè la giustizia non lo assicura in carcere. E allora ecco che noi abbiamo rivendicato una cosa. Forse per alcuni tipi di reato il legislatore si deve interrogare se in funzione dell’allarme sociale , che certi reati provocano,così come l’aggressione a chi rappresenta e serve lo Stato. Tre giorni, una settimana? Ma il responsabile dei reati deve andare in carcere, perchè deve essere un esempio per il cittadino, che deve percepire concretamente che se qualcuno va a rubare a casa la Polizia, lo Stato interviene e lo prende, e deve finire in carcere. Altrimenti poi favoriamo chi invoca la giustizia fai da te e gli sceriffi”. Il nodo è qui e riguarda la percezione della sicurezza e la certezza che la giustizia faccia il suo corso fino in fondo. Poi ci sono gli aspetti sociali, complessi, che spaziano dalla crisi economica, al disagio alla conflittualità dei rapporti famigliari. Temi che coinvolgono soggetti diversi e dal costo sociale non quantificabile.



La Segreteria Regionale Basilicata ha calendarizzato per il giorno 6 febbraio 2020, nelle ore mattutine fascia oraria 09.00 – 14.00, un WORKSHOP avente oggetto LA PREVENZIONE E L’INTERVENTO SUL BURNOUT NELLE PROFESSIONI DELLA SICUREZZA, PREVENENDO TRAMITE IL MONITORAGGIO E CON I DIVERSI APPROCCI INTERROGATIVI”. Detto WORSHOP si terrà presso la sala Carlo LEVI sita nel Palazzo LANFRANCHI in piazzetta Pascoli a Matera.

Ribadisce Remo BUONSANTI Segretario Generale Regionale SIULP che la materia in questione, per quanto particolare, rientra nella più generale tematica della tutela della salute del lavoratore di Polizia. L’obiettivo del workshop è diffondere una cultura legata al concetto di benessere psicologico creando contesti formativi e di riflessione tra operatori della Polizia e psicologi, rendendo fruibili le competenze degli ambiti in cui lo psicologo opera per attivare reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità specifiche degli operatori di polizia, con l’obiettivo ultimo di aumentare le capacità di coping imparando ad intervenire prontamente per contenere le manifestazioni di disagio, prendendosene cura e imparando a riconoscerle, prima che si cronicizzino.