Rocco Scotellaro per un “Mondo Nuovo”

“In tempi e realtà di certo non facili, il giovane intellettuale Rocco Scotellaro fu protagonista a tutto campo di analisi e indirizzi politico-culturali modernizzanti, ai vari livelli e contesti, per un Mondo Nuovo”. È quanto, tra l’altro, sottolinea il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, prof. Antonio Lerra, nella prefazione al recente volume “…a fare il giorno nuovo. Scritti per Rocco Scotellaro”, a cura di Carmela Biscaglia e Salvatore Lardino, pubblicato per le Edizioni Rubbettino (2025).

In tale volume, come nel dettaglio evidenziato dai curatori Carmela Biscaglia e Salvatore Lardino, sono pubblicati gli apporti al Seminario di studi “Rocco Scotellaro e Carlo Levi: sguardi inquieti, sguardi difformi” (Aliano, 27 novembre 2023) e altri contributi volti a fornire nuove risultanze conoscitive sul giovane poeta e intellettuale lucano nel suo rapporto con il mondo culturale italiano, intensamente frequentato nel corso della sua breve esistenza. Viene, inoltre, proposta una selezione di testimonianze di coloro che lo avevano conosciuto e frequentato in vita, riconsegnando una serie di riflessioni spesso trascurate ma utili sia a ricostruire la rete assai intricata di relazioni intellettuali che Scotellaro seppe alimentare, sia a cogliere la dinamicità di un ampio dibattito sul suo lascito che, decennio per decennio, ha conosciuto e tuttora conosce diverse fasi di sollecitazione.

Articolato in tre parti, il volume comprende, nella prima e nella seconda, contributi di Luca Beltrami, Carmela Biscaglia, Alberto Di Franco, Francesco Faeta, Riccardo Gasperina Geroni, Marco Gatto, Fabio Moliterni, Matteo Palumbo, Alessandra Reccia, Maurizio Sabini, Mariamargherita Scotti, Alberto Vespaziani; nella terza (parte) testimonianze di Italo Calvino, Tommaso Fiore, Giuseppe Antonello Leone, Carlo Levi, Gilberto Antonio Marselli, Mauro Masi, Rocco Mazzarone, Eugenio Montale, Michele Prisco, Giovanni Russo.

“Si tratta, nell’insieme, di un volume – scrive il presidente del Comitato nazionale “Rocco Scotellaro” – che, per la peculiarità e la portata dei contributi che lo configurano, rappresenta una già consistente e solida tappa lungo il triennale percorso (2023-2025) che, dal suo avvio, ha connotato l’ampio e articolato cantiere scientifico-culturale attivato dal “Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro”, nella piena consapevolezza di dover caratterizzare l’istituzionale cammino celebrativo con una rigorosa ricostruzione e rilettura del profilo di vita, attività e lascito di Rocco Scotellaro nel quadro del più generale contesto politico-istituzionale, socio-economico e culturale del suo tempo. E ciò essenzialmente perché molto hanno finora pesato, su sue pur diffuse configurazioni e rappresentazioni, limiti derivanti da prevalenti letture in larga parte riconducibili a una lunga stagione politico-culturale ancorata in schemi precostituiti e ideologizzati, tra l’altro a base anche di disinvolte alimentazioni di persistenti stereotipi e luoghi comuni”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.