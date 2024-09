Rocco Scotellaro, intellettuale della modernità

Il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, la cui istituzione, con percorso triennale (2023-2025), è volta a un’accurata e rigorosa ricostruzione scientifico-culturale del complessivo profilo di vita, operato e lascito di Rocco Scotellaro in rapporto al contesto politico-istituzionale, socio-economico e culturale del suo tempo, nella riunione di lunedì 9 settembre 2024, dopo ampia discussione sui percorsi di ricerca e delle attività finora realizzate, ha unanimemente approvato il piano attuativo dell’insieme delle attività scientifico-culturali programmate per il prosieguo del percorso triennale, dalle attività seminariali, ai convegni, alle pubblicazioni.

Un piano, questo che, come per le attività finora realizzate, continuerà a coinvolgere attivamente studiosi, università, enti di ricerca e istituzioni, a partire dagli aderenti al caratterizzante percorso progettuale triennale istitutivo del Comitato nazionale, nel comune obiettivo della ridelineazione della complessiva figura e operato di Rocco Scotellaro, quale intellettuale della modernità per visione generale, valori e idee-forza, che ne caratterizzarono ampiamente il suo agire nelle istituzioni e nel sociale, oltre la stessa produzione scritta.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.