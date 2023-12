Rocco Scotellaro e il sogno cinematografico con “i fuochi di San Pancrazio”

In occasione del centenario della nascita di Rocco Scotellaro e a 70 anni dalla sua prematura scomparsa, il capoluogo lucano si prepara ad accogliere lo spettacolo “I Fuochi di San Pancrazio” del regista e attore Francesco Siggillino.

L’evento, promosso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, istituito dal Ministero della Cultura, si terrà venerdì 15 dicembre presso il cineteatro storico della città, il due torri.

Al mattino è prevista una replica speciale riservata alle scolaresche potentine e di Tricarico, città natale di Scotellaro, Mentre per il pubblico serale lo spettacolo è programmato alle 19,00. Il progetto teatrale è liberamente ispirato al soggetto cinematografico “I fuochi di San Pancrazio” di Rocco Scotellaro, scoprendolo nel ruolo inedito di sceneggiatore.

Il soggetto, che vede anche la supervisione di Carlo Levi, racconta la straordinaria vita e le vicende di un importante pirotecnico della Basilicata, il Cavalier Pancrazio Salomone di Tricarico.

Rocco avrebbe voluto farne un film ma la sua prematura scomparsa ne impedì il prosieguo.

Grazie alle vicende che caratterizzano il protagonista, si può apprezzare un lato della Lucania e del Sud in generale poco conosciuto e meno affrontato, quello dell’arte pirotecnica, della loro magia, delle feste paesane e di come i paesi non potessero farne a meno almeno una volta l’anno.

Ambientato nei primi anni del ‘900, il soggetto è anche un importante documento storico. Testimonia uno spaccato preciso di quei tempi: la grande guerra, l’emigrazione di massa verso le Americhe e ci mette a conoscenza di come molte feste popolari e religiose oggi affermate in tutta la regione e non solo, lo fossero già allora come ad esempio il

famoso rito del Maggio di Accettura e i festeggiamenti in onore di San Rocco a Tolve.

Lo spettacolo, che rientra nel linguaggio del teatro di narrazione, va in scena da diversi anni riscontrando successo di pubblico e critica nei vari eventi e festival a cui prende parte, tra i più recenti c’è il Roma fringe festival, Marte live, Civita festival e Premio Ecoscena di Potenza.

Parola, corpo, voce, musica, si mescolano con l’obiettivo di creare negli occhi dello spettatore quel film, quelle suggestioni che traspaiono leggendo il testo di Scotellaro e provare ad esaudire il suo sogno.



https://www.eventbrite.com/e/biglietti-i-fuochi-di-san-pancrazio-cineteatro-2torri-pz-768901915327 L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazioni su