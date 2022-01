Sostenere la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura e con tutti i mezzi di diffusione oggi in possesso. E’ nata con questo obiettivo l’ iniziativa social lanciata dal Comitato regionale Unpli Basilicata in cui le Pro Loco lucane confermano il loro convinto sostegno di Aliano candidata Capitale italiana della cultura per il 2024, iniziativa promossa dal Comune di Aliano con un dossier presentato al Ministero della Cultura.

“La candidatura di Aliano, celebre borgo lucano del confino di Carlo Levi – sottolinea Rocco Franciosa Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata – rappresenta una straordinaria opportunità di crescita culturale per l’intero territorio lucano formato per la maggior parte di piccoli borghi ricchi di un inestimabile patrimonio culturale materiale e immateriale, oltre ad essere un progetto di valorizzazione turistica in grado di rafforzare il buon lavoro svolto in questi anni in continuità con la programmazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Abbiamo riscontrato subito un grande entusiasmo da parte delle Pro Loco della Basilicata e dell’Anci Basilicata che attraverso il Presidente Andrea Bernardo ha rilanciato l’iniziativa sensibilizzando i Sindaci lucani in un coinvolgimento sui canali social di facebook, twitter e instagram – prosegue Franciosa – che testimonia lo spirito di piena ed entusiasta condivisione lucana che ha accompagnato la candidatura di Aliano proprio con il dossier dal titolo Sguardi oltre confine voluto dal Sindaco Luigi De Lorenzo che sin dalle fasi primordiali ha puntato su un progetto di respiro regionale con tutte le istituzioni lucane. In attesa di conoscere il verdetto – conclude Franciosa – è importante far tesoro del lavoro sin qui svolto, rafforzato dall’importante attività di marketing promozionale dell’Apt Basilicata, che sta creando una buona consapevolezza diffusa sul territorio lucano della valenza storica, culturale, ambientale e turistica dei paesi della Basilicata su cui continuare ad investire per uno sviluppo sostenibile in grado di generare sempre maggiori economie”. Per sostenere l’iniziativa basta condividere la locandina social predisposta dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata che riprende l’immagine scelta dal Comune di Aliano per rappresentare la candidatura “Sguardi oltre confine” a Capitale italiana della Cultura per il 2024.