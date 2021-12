…con lui e con tanti altri, materane e materani, che continuano ad affermarsi in Italia e all’estero in diversi settori, si attivi per coinvolgervi nel futuro della città. Visto che si parla spesso, ma ‘’ a vacant’’ (a vuoto) o per slogan di crescita, programmi, innovazione con gli stantii stereotipi che non hanno portato da nessuna parte. Perché la cutura di impresa, quando non la si ha, e allora serve acquisirla da quanti come il materano Rocco De Lucia hanno fatto fortuna fuori, creando reddito e occupazione. Il premio ‘’innovatori responsabil 2021’’ attribuitogli dalla Regione Emilia Romagna ne è una conferma. Opera nella città del pirata (il campione del ciclismo Marco Pantani) da anni e l’innovazione (altro chele fallimentare bande e banderuole larghe di casa nostra) è il perno della sua azienda. Abbiamo riportato le motivazioni del premio e un ‘’tratto’’ del concittadino Antonio Serravezza, che a Cesenatico per motivi di famiglia ci va periodicamente. Vai col lissio…E che Matera sappia valorizzare nei fatti, e non solo a parole, quanto i suoi figli sono riusciti a fare e bene altrove. Telefono, web,social a disposizione.



Dalla pagina fb di siropack

SIROPACK SI AGGIUDICA IL PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI 2021 – MENZIONE SPECIALE “CONOSCENZA E SAPERI”

La Regione Emilia-Romagna premia la vision di Siropack e la sua attenzione alla sostenibilità.

Dopo la presentazione presso il Teatro Verdi Cesena lo scorso 30 novembre, il progetto “I am a Pro-Actor” dell’azienda cesenaticense si è infatti aggiudicato il Premio Innovatori Responsabili 2021 – Menzione speciale “Conoscenza e Saperi” della Regione Emilia-Romagna.

La cerimonia si è svolta questa mattina in presenza e contemporanea diretta streaming dalla sede della Regione – Sala XX Maggio.

Dopo essersi aggiudicata il premio nel 2018 e 2020 con i progetti TAILOR e C-Voice Mask, raggiungendo 6 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 (istruzione di qualità; lavoro dignitoso e crescita economica; imprese, innovazione e infrastrutture; consumo e produzioni responsabili; partnership per gli obiettivi; salute e benessere), Siropack ha ottenuto grazie al progetto “I am a Pro-Actor” 2 ulteriori obiettivi: città e comunità sostenibili; lotta contro il cambiamento climatico.

“I am a Pro-Actor” è un progetto di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) sviluppato da Siropack, laboratorio TAILOR e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che ha l’obiettivo di accogliere l’appello alla tutela climatica da parte dei giovani, rendendoli protagonisti della transizione aziendale verso la sostenibilità.

A ritirare il premio il titolare di Siropack Rocco De Lucia ed il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lorenza Prati del Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena, istituto che ha partecipato con 4 suoi studenti al progetto pilota nella scorsa estate.

Il Premio Innovatori Responsabili è un riconoscimento voluto dalla Regione Emilia Romagna, giunto alla VII edizione, con il fine di valorizzare i progetti di innovazione avviati sul territorio regionale coerenti con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’edizione 2021 ha visto partecipare 94 progetti suddivisi nei 4 ambiti strategici individuati nel Patto per il lavoro e per il clima: Conoscenza e Saperi; Transizione ecologica; Diritti e doveri; Lavoro, imprese ed opportunità.

“Da sempre Siropack ritiene i giovani il bene più prezioso della nostra comunità – hanno affermato i titolari Rocco De Lucia e Barbara Burioli – con questo progetto vogliamo dare loro gli strumenti per essere concretamente i fautori di un cambiamento che deve mirare alla sostenibilità ed alla salvaguardia del nostro Pianeta”.

Oggi ho incontrato Rocco De Lucia, materano trapiantato a Cesenatico che fa onore alla nostra città e che dovrebbe essere premiato dalle nostre istituzioni locali

De Lucia, nella rimessa di casa, progetta e realizza la sua prima macchina, la Lottoroller, un congegno che arrotola biglietti per le pesche di beneficienza. Accarezzato il sogno di imprenditore, fa sì che questo si realizzi nel 2001, quando in un’ex porcilaia, nelle campagne di Cesenatico, fonda la Siropack Italia.

Nel giro di poco tempo la sua unione matrimoniale diventa anche un connubio lavorativo, quando Barbara, la moglie, decide di seguirlo nella sua nuova avventura, creare un’azienda che in futuro sviluppi progetti utili per il sociale e l’ecosostenibilità. Passione e dedizione hanno guidato Siropack lungo un percorso che arriva fino ai giorni nostri.

Sin dalla fondazione, l’attività di Siropack si è sviluppata nel territorio di Cesenatico, arrivando ad annoverare 3 unità produttive in località Villalta. Nel 2019 è stata inaugurata la nuova sede in località Bagnarola, che unisce in uno stabile all’avanguardia tutti i reparti aziendali e accoglie, in un’area di 300 mq, il laboratorio di ricerca TAILOR, realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna.Dopo un primo periodo in cui Siropack si dedica a macchine per l’industria, il 2003 vede la realizzazione della sua prima macchina per l’ambito agroalimentare, mentre l’anno seguente si apre al campo farmaceutico. La forte spinta innovativa che caratterizza il marchio Siropack presto cattura l’apprezzamento delle maggiori aziende settoriali a livello mondiale e porta l’azienda a depositare una decina di brevetti, tutti commercializzati, a partire dal 2007, tra cui ricordiamo One Shot, prima cestella al mondo con manico saldato a ultrasuoni, e RESPECT, sistema innovativo che rende il contenitore altamente riciclabile.

