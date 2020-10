Un incredibile rocambolesco incidente stradale è accaduto poco fa a Matera in via San Pardo a pochi metri dal semaforo di via Nazionale.

Una hyundai che procedeva verso il semaforo, per ragioni non note, ha impattato un’auto in sosta spingendola sul marciapiedi e si è capovolta, coinvolgendo anche una utilitaria proveniente in senso contrario e altre due che erano lì parcheggiate.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e una ambulanza, oltre a numerosi curiosi.

Sembra -al momento- che nonostante la dinamica dell’incidente non vi siano danni seri alle persone coinvolte, tranne lo spavento e qualche ammaccatura. Comunque le due ambulanze intervenute sul posto hanno portato in ospedale alcuni dei coinvolti nell’incidente per accertamenti.

Nel mentre via San Pardo è bloccata in ambedue i sensi per le necessarie operazioni di misurazione della posizione delle auto per la verifica della dinamica dell’incidente prima di poterle rimuovere.