Roberta Di Laura, dal successo internazionale a passo di danza al Premio “Atleta di Taranto”.

Conferito a Roberta Di Laura danzatrice professionista pugliese, figura di spicco del panorama internazionale della danza, il “Premio Atleta di Taranto 2025” nella suggestiva cornice del Resort “Mon Reve” di Taranto dove si è svolta la 16esima edizione del prestigioso riconoscimento, ideato dalla famiglia De Lorenzo, che premia l’eccellenza di atleti tarantini, nazionali ed internazionali. “Un ennesimo riconoscimento -si legge in una nota- che va ad aggiungersi ai tantissimi premi nazionali ed internazionali che la danzatrice della città dei Due Mari, ha già ricevuto per la sua straordinaria carriera e per aver onorato la città di Taranto, la Puglia e l’Italia nel mondo attraverso l’arte della danza.

Ed è proprio “per aver onorato l’immagine più bella della Puglia” che la Di Laura ha ricevuto uno dei suoi ultimi riconoscimenti “Premio Internazionale Adriatico” nelle Marche. Roberta Di Laura, nata a Taranto.nel 1992, danzatrice professionista, insegnante di danza in Germania e coreografa, fin da giovanissima, brilla per talento, passione e determinazione nel panorama mondiale della danza. A soli 20 anni, nel 2013, è entrata a far parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi“ (CID), riconosciuto dall’Unesco, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale.

La tarantina, recentemente vincitrice anche del “Premio Internazionale La Rosa D’Oro“ ricevuto dalla Fondazione Area Cultura presso il Parlamento Europeo a Roma, ha calcato palcoscenici di tutto il mondo, da Germania, Marocco, Emirati Arabi a Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia, Spagna, Turchia e Francia. Numerose le esibizioni in moltissime città italiane in prestigiosi teatri dove si è esibita in ruoli iconici tratti dal repertorio del balletto classico. Di grande rilievo inoltre le esibizioni in diverse trasmissioni Rai quali “Linea Blu” ed “E Viva il Videobox”. L’artista pugliese anche membro della World Artistic Dance Federation, ha presentato lavori di ricerca sulla danza da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, a Varsavia, in Messico e a Tokyo dove è stata l’unica rappresentante italiana a presentare un contributo. La sua brillante carriera l’ha resa una figura di spicco nel mondo della danza, culminando nel 2020 con il suo riconoscimento come una delle personalità più influenti dell’anno a livello mondiale sulla rivista internazionale “Stars” Illustrated Magazine di New York. Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza classica e contemporanea con illustri giurati del panorama tersicoreo mondiale e di diverse borse di studio per merito, ha ricevuto il “Premio Cultura della Danza”nell’ambito della “Milano Dance Competition” e si è classificata al primo posto per la sezione danza classica alla competizione internazionale “Le Stelle della Danza” tra i cui giurati spicca Isabelle Ciaravola, étoile Opera di Parigi.

Il suo percorso artistico ricco di successi e soddisfazioni vanta anche l’organizzazione di prestigiosi eventi tra cui l’ “International Dance Gala – Roberta Di Laura“ svoltosi a Milano per il decimo anniversario della sua carriera artistica. Collabora da diversi anni con l’associazione culturale “Universum Academy Switzerland“ e nel 2024 ha curato la direzione artistica del festival Internazionale di danza “Tanzfestival Stuttgart” svoltosi a Stoccarda. È stata inoltre protagonista di diversi progetti fotografici internazionali pubblicati anche su riviste prestigiose. Un’artista poliedrica, cittadina del mondo, ma legata profondamente alla sua terra. Tantissimi i premi ed i riconoscimenti ricevuti proprio in Puglia ma anche a livello nazionale ed internazionale tra cui: Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti ”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Targa di Ambasciatrice di Grazia e Bellezza” dal Comune di Statte (cittadina di residenza), “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award“, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza“, “Premio Vigna D’Argento, ’Targa Talento Jonico“, “Premio Dea Ebe”, “Premio La Maschera Banfi”, “Premio Eccellenze Tugliesi”. La sua formazione, oltre alla laurea in “Arti e Scienze dello Spettacolo” all’Università Sapienza di Roma, comprende corsi di perfezionamento ed aggiornamento presso istituzioni prestigiose come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e la Scuola del Balletto di Roma, dove ha avuto l’opportunità di frequentare uno stage con la mitica Carla Fracci. Ha inoltre perfezionato la sua tecnica con insegnanti provenienti dalle più grandi accademie internazionali, tra cui il Balletto dell’Opera di Parigi, il Balletto di Cuba, il Bolshoi di Mosca, l’Opera di Vienna e l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Roberta Di Laura è un’ambasciatrice della città di Taranto nel mondo che porta la sua arte e la sua eccellenza a livelli sempre più alti.”