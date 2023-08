Rmc sospeso in attesa di….? Al Caf ti dicono che fare

Pochi erano preparati al cambio di passo. Altri hanno trovato l’amara sorpresa, chiamiamola così, a fine agosto e si sono ritrovati di punto in bianco con una ”garanzia” venuta meno, con il decreto Lavoro, la circolare Inps, i parametri Isee, la situazione di essere occupabili o ”non occupabili” , in attesa di formazione e assunzioni negli enti locali, ma con una certezza redditi ridotti o carte prepagate per generi di prima necessità. Ma con una certezza: meno soldi in tasca e con opportunità di lavoro da punto interrogativo, nè più nè meno come era in passato a causa di quel limite del BelPaese di assenza tra offerta e domanda di lavoro…Ma la legge, ripete un antico adagio, non ammette ignoranza. Cambieranno le cose? Boooh. Nel frattempo ci sono gli esperti del Caf di via IV Novembre n.11 , a Matera,che sono pronti a dispensare consigli e a indicare la strada su come non restare in mezzo a una strada… E Angelo Antonucci , che nella pipa ha fumato tutte le norme assistenziali, previdenziali e fiscali della Prima, Seconda, e Terza Repubblica conferma la disponibilità a farsi in quattro, anzi in tre.. ” Al di là delle opinioni in proposito che possono essere le più diverse- dice Angelo- noi, rispettosi delle norme, siamo sempre pronti ad informare ed essere al fianco del Cittadino”. A voce e senza sms…