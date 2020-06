Giovani giornalisti crescono….e anche bene. Sicuramente una bellissima soddisfazione per gli alunni e per il personale docente e dirigenziale dell’istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Battista Pentasuglia” di Matera che ha partecipato, e vinto, il concorso “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”, premio 2020, bandito dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, grazie al lavoro fatto attraverso la rivista scientifica cartacea e on line “Pentascienze” da loro realizzata.

Di seguito la nota integrale dell’Istituto:

La rivista scientifica cartacea e on-line “Pentascienze”, realizzata dai ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Battista Pentasuglia” di Matera, è tra i 25 giornali scolastici vincitori, per la categoria scuole secondarie di secondo grado, della diciassettesima edizione del concorso “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”, premio 2020, bandito dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Si tratta, come stabilito dal regolamento del concorso, di 25 istituti scolastici di tutte le regioni d’Italia per ciascun grado, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, che hanno particolarmente onorato la direttiva dell’iniziativa che intende far conoscere ai ragazzi le dinamiche, gli stimoli e gli obiettivi dell’informazione corretta ed efficace, confrontandosi con un linguaggio moderno e adeguato. Nonostante l’emergenza sanitaria, che ha impedito l’organizzazione dell’evento finale già previsto a Cesena, anche quest’anno il “Gruppo di Lavoro” dei giornalisti ha visionato gli oltre 500 elaborati della produzione scolastica di giornali d’istituto che hanno preso parte all’edizione: elaborati cartacei, on line, video e radio.

Commentando l’importante riconoscimento ricevuto dal suo istituto, il dirigente scolastico Antonio Epifania ha detto che “il saper esprimere con chiarezza idee, opinioni, ipotesi e risultati è parte fondamentale delle attività professionali tecnico-scientifiche. Ecco perché alla comunicazione e all’ermeneutica della comunicazione dedichiamo tanta attenzione. Questa, d’altra parte, è un’esperienza che viene da lontano. Almeno da dieci anni, in ambito europeo, ci siamo occupati di comunicazione, partendo da giornalismo multilingua online e a stampa, trasformatosi in web radio scolastica che poi si è mutata in web TV. Il mio apprezzamento per il gruppo di progetto è, ancora una volta, totale poiché ho apprezzato la qualità del risultato e il lavoro professionale e dinamico che ha catturato l’interesse dei ragazzi”. La rivista “Pentascienze” è un progetto rivolto agli studenti delle classi terze e quarte del “Pentasuglia”, predisposto per incrementare in loro l’interesse verso le materie scientifiche, in particolare scienze, chimica, fisica e matematica e per potenziare e valorizzare le loro competenze linguistiche. Referente del progetto è la docente Mariella Cosola e i docenti collaboratori sono Felice Giovinazzo, Maria Teresa Lostrangio, Carla Moramarco, Angela Paradiso, Anna Serini e Antonio Soranno. “Il progetto “Pentascienze” – hanno commentato i docenti coinvoltinel progetto – è una nuova e stimolante avventura nel solco delle nostre esperienze europee di pubblicazioni scolastiche. Essa coniuga le competenze delle discipline scientifiche e tecnologiche con la scrittura in un unicum di competenze finalizzate alla ricerca scientifica e alla sua comunicazione che si integrano perfettamente nel solco tracciato dall’Istituto “Pentasuglia” in più di 50 anni di appassionata presenza sul territorio. La nostra scuola, infatti, con le sue risorse professionali, con il suo patrimonio culturale e tecnico, con i suoi ambienti di apprendimento all’avanguardia e i suoi tempi a misura di allievo, ha sempre formato studenti il cui desiderio di sapere e saper fare è stato veicolo verso i più alti vertici delle carriere professionali”.