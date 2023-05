Riuso delle Cave. Progetto e gestione. Un esempio da St Margarethen

Le cave in disuso possono essere riqualificate e con un progetto di gestione, fatto a Cristiano come si dice dalla nostre parti, o alla Santa Margherita come hanno fatto in quella cittadina austriaca del Burgeland, fanno reddito e attrazione turistica. A segnalarcelo è l’architetto materano Angelo Stagno, mentre a Matera l’Amministrazione comunale si sta ripiegando- come riportato nel servizio, pubblicato da Vito Bubbico, https://giornalemio.it/cronaca/cava-del-sole-david-sassoli-programmati-i-lavori-per-fruibilita-sito/, per rendere fruibile la Cava del Sole in vista dei concerti programmati per il cartellone del Sonic Park 2023. Attendiamo fiduciosi, naturalmente. Matera e Santa Margherita, St. Margarethen, appartengono a contesti anche normativi diversi, ma con la bilancia della programmazione e della cultura d’impresa che fanno la differenza…Ma vediamo come si è concretizzato il progetto di riuso di una cava dismessa.



“Al seguito di un concorso di architettura – dice Angelo Stagno- indetto nel 2005 dal Comune di St.Margarethen nello Stato federale del Burgenland (verso il confine con l’ Ungheria) , il risultato realizzato nel 2008 dal gruppo di progettazione vincitore del concorso dell’ ufficio viennese “Alles wird gut” (Tutto andrà bene ndr)

La struttura ricopre una superficie di circa 5000 metri quadrati ed è tra i progetti di maggior pregio in ambito funzionale e logistico del settore. Riguardo alle caratteristiche morfologiche del sito edei materiali, molto simile alla “Cava del Sole” a Matera. Spero – conclude Stagno- che questi esempi possano essere di buona ispirazione alle volontà di politici ed amministratori materani nonché degli stessi nostri concittadini con interesse culturale’’. Non resta che mettersi a lavoro…