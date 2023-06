Ritrovato scooter e preso autore furto. Cittadino ringrazia

A farlo nei confronti di Carabinieri e Polizia di Matera è l’avvocato Pietro Quarta, al quale avevano sottratto un vecchio scooter parcheggiato sotto il suo studio legale. Un mezzo che gli consente di muoversi agevolmente nel traffico, finchè ignoti non glielo hanno portato via. Episodio denunciato prontamente all’Arma, che si è attivata per seguire le tracce dell’autore del furto e del mezzo. Ci ha pensato in nottata una pattuglia della Polizia di Stato a chiudere la vicenda, individuando l’autore del furto e a riconsegnare lo scooter al proprietario.” Non posso che ringraziare Carabinieri e Polizia – dice l’avvocato- che si sono attivati, con continuità e in sinergia, per risolvere la questione. Le forze dell’ordine ci sono e vanno apprezzate per quello che fanno a tutela della sicurezza pubblica”.