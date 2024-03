“Ritratti di Matrimoni” una mostra inedita a Matera.

In occasione della Convention annuale di ANFM, unica Associazione italiana di

fotografi matrimonialisti, Maurizio Beucci, Head of Leica Akademie Italy, ha

curato una mostra interamente dedicata al ritratto nella fotografia di matrimonio,

selezionando 60 immagini che riportano l’attenzione verso una pratica, quella del

ritratto appunto, che contraddistingue il medium fotografico fin dalle sue origini.

Da anni l’associazione crede fortemente nell’idea di “formare” sguardi d’autore

NELL’AMBITO DELLA FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO, dando spazio e

visibilità a fotografi che raccontano questo evento con linguaggi molto personali e

che prendono ispirazione da generei fotografici diversi, come il reportage, la moda,

il ritratto.

“Ritratti di Matrimoni è un omaggio all’importanza della fotografia e dei suoi

tempi, fatta da coloro i quali non si arrendono all’idea di essere “soltanto” degli

spettatori narranti, ma sentono ancora che c’è uno spazio e un tempo, nel quale è

possibile celebrare il rito ritraendo le persone, e omaggiare la fotografia usando

quel tempo per scattare un ritratto,” spiega Beucci.

Le fotografie in mostra, stampate da Gicleeart, saranno esposte dal 12 al 16

Marzo alle scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi. Ingresso libero

Foto di Gianmarco Vetrano