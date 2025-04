Ritornati al Museo e con una storia da raccontare per Matera in rete…

Chissà che non ci riescano loro, i giovani della ”commmunity” dei Ritornati…a casa, a Matera, alcuni per sempre, perchè hanno trovato lavoro e condizioni per restarci e altri di passaggio, per brevi periodi, sull’onda lunga di quella esperienza organizzativa originale e poi troncata, per motivi e irresponsabilità arcinote, di Matera capitale europea della cultura 2019. Fare rete, far conoscere, promuovere, offrire con contenuti nuovi, inediti, la gran mole della proposta culturale di Matera fatta di musei pubblici e privati, degli eventi delle associazioni che si susseguono in maniera spontanea o quasi e che lasciano il ”rammarico” per averlo saputo in ritardo o affatto. Il nodo è sempre lo stesso: individualismo e carenza di cultura d’impresa, come continua ad accadere nel turismo. E allora l’interessante iniziativa ospitata sabato 12 aprile a Palazzo Lanfranchi non può che essere apprezzata e sostenuta, visto che è interamente realizzata dai giovani dei ” Ritornati”, coordinati da Luca Tamburrino, tornato a casa dopo varie esperienze all’estero e che guarda con interesse ai contributi di idee, di arrivi e partenze…degli ultimi mesi.

C’è da lavorare. Ma è sulla strada buona, soprattutto se sarà sostenuto da altri, che vorranno mettere radici da queste parti. Anche fuori dalla Community. E’ il caso di un altro giovane, Simone Zacchini, responsabile del Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata – Palazzo Lanfranchi, che ha incuriosito e non poche i coetanei dei ”Ritornati” con alcuni simboli dell’arte, il seno di Sant’Agata che ha ispirato un dolce dell’arte bianca meridionale come le ”tette della monaca”, o un seme di carta gioco finito su un pallio di altare. Uno dei tanti esempi per far lavorare la fantasia e magari creare opportunità di lavoro. Ed è stato il ”fil rouge”, il filo rosso, della visita guidata al Museo di arte medievale e moderna con l’invito a soffermarsi sui particolari di opere d’arte da postare sul social ”instagram”, per una storia da raccontare, approfondire condividere nella narrazione di una città unica e patrimonio dell’umanità.

E’ l’esperienza che giovani italiani e stranieri della community ” I Ritornati” stanno portando avanti per utilizzare al meglio le potenzialità di un luogo ricco di arte, storia di varie epoche, da scoprire e da mettere in rete nell’ambito della variegata offerta culturale di Matera. L’iniziativa , che si concluderà con un aperitivo e un confronto di rete ”networking” sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi, è nata con l’obiettivo -ha detto Luca Tamuburrino, portavoce de ”I Ritornati” di aprire i luoghi del patrimonio culturale cittadino alla comunità . Siamo un gruppo che conta oltre 200 iscritti e supporta coloro che sono tornati a vivere anche temporaneamente a Matera, nonché gli espatriati che hanno scelto di trasferirsi da noi per creare occasioni di scambio tra professionalità altamente qualificate” .



IL COMUNICATO STAMPA DEI RITORNATI AL MUSEO

I Ritornati al Museo – Un’Esperienza Unica di Arte, Musica e Condivisione a Palazzo Lanfranchi

Sabato 12 aprile 2025, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, i Musei Nazionali di Matera, in collaborazione con la community “I Ritornati”, daranno vita a un evento esclusivo presso il Museo di Palazzo Lanfranchi. L’iniziativa, intitolata “I Ritornati al Museo”, si inserisce nel progetto di promozione culturale dei Musei Nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata, e si propone come un’opportunità per unire arte, musica, networking e convivialità in uno spazio emblematico della città.

L’evento si svolgerà in due momenti distinti, pensati per coinvolgere i partecipanti in un’esperienza arricchente e interattiva:

Visita guidata del Museo di Palazzo Lanfranchi, a cura di Simone Zacchini, Responsabile del Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata – Palazzo Lanfranchi, che guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle meraviglie artistiche locali. La visita si terrà in italiano e in inglese e avrà una durata di un’ora e mezza.

Brunch & Networking sulla terrazza del Museo, dove i membri della community de “I Ritornati” avranno l’opportunità di incontrarsi, condividere esperienze e conoscere meglio le attività della community. Durante l’incontro, sarà offerto un piccolo rinfresco con musica, creato appositamente per favorire le connessioni informali.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire i luoghi del patrimonio culturale cittadino alla comunità di I Ritornati, un gruppo che supporta coloro che sono tornati a vivere a Matera, nonché gli expat che hanno scelto di trasferirsi nella città, creando nuove opportunità di scambio tra professionalità altamente qualificate. L’ingresso all’evento avverrà mediante l’acquisto del biglietto d’ingresso al Museo (intero: euro 10,00), che include sia la visita guidata che il rinfresco.

Partecipanti e organizzatori:

Simone Zacchini, Responsabile del Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata – Palazz