Ritornano nel Sasso Caveoso di Matera i festeggiamenti per Santa Lucia

Per iniziativa di Don Pasquale Giordano, amministratore della Parrocchia dei “Santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso” in Matera e vicario episcopale per la nuova evangelizzazione e la catechesi, torna la festa di santa Lucia nel quartiere del Sasso Caveoso a Matera, occasione per riscoprire le tradizioni e i valori umani propri della città dei Sassi.

La solennità del 13 dicembre sarà celebrata con una Messa presieduta da Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo alle ore 16 nella chiesa rupestre di S. Lucia alle malve e successivamente, alle 18.30, da una celebrazione eucaristica nella chiesa di s. Pietro Caveoso presieduta da don Leo Santorsola, fondatore del Movimento Famiglia e Vita.

In serata è in programma il concerto dal titolo “Contemplare la luce della Pace con gli occhi della speranza” con la partecipazione della Polifonica “ I Cantori materani” diretti dal M. Alessandra Barbaro.

Questo momento di ascolto, come scrive in una nota Don Pasquale Giordano, – aiuterà a riflettere sul tema della luce che promana dalla fede e che si traduce in impegno per portare la gioia della speranza ad ogni uomo.