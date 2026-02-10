Ritorna a Matera il documentario Bobò di Pippo Delbono

Bobò di Pippo Delbono è stato tra i protagonisti del 43° Torino Film Festival ed è nelle sale dal 27 novembre. Dopo il trionfo all’anteprima mondiale di Locarno e le selezioni a DocLisboa e IDFA Amsterdam, il documentario prosegue il suo viaggio in Italia, che comprende un’ulteriore tappa a Matera. Un racconto toccante e potente: dalla vita nel manicomio di Aversa ai più prestigiosi palcoscenici europei. La storia vera di Vincenzo Cannavacciuolo, attore e anima silenziosa del teatro contemporaneo. Un viaggio di arte, umanità e resistenza. Un atto d’amore e memoria. TRE PREMI al TORINO FILM FESTIVAL Al 43° Torino Film Festival, Bobò ha ricevuto tre importanti riconoscimenti: Menzione Speciale della Giuria Documentari in Competizione “Siamo grati alla saggezza che c’è nella follia” Premio Interfedi per il rispetto delle minoranze e per la laicità “Racconto di dignità ed inclusione, che trasforma l’invisibilità in presenza, l’esclusione in arte” Menzione Speciale Premio Gli Occhiali di Gandhi “Perché è profondamente nonviolento l’ascolto dell’Altro. Bobò è un esempio di incontro dove chi aveva bisogno cura chi lo ha salvato” Tre giurie diverse – quella ufficiale del festival, quella delle comunità religiose, quella della nonviolenza gandhiana – unite nel riconoscere la capacità di questo film di restituire dignità e voce a chi è stato reso invisibile.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.