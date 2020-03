Il momento è davvero difficile ma pensare positivo può aiutare a stare un pò meglio. E così, in attesa di tempi migliori un gruppo di professionisti hanno realizzato un video, ambientato in Basilicata, dal titolo Risplenderà il sole.

Si chiama “Risplenderà il sole” ed è ispirato a un testo scritto dal giornalista Donato Mastrangelo, con la voce dell’attrice e doppiatrice Daniela Cavallini, il filmato realizzato dal videomaker Vincenzo Sidonio che dal suo archivio ha selezionato una serie di immagini in cui regia e fotografia, oltre che da lui stesso, vengono curate avvalendosi anche della collaborazione del suo amico Aldo Amati. Un video di circa un minuto per portare un messaggio di speranza all’Italia sconvolta dall’epidemia del Covid-19, dedicato a chi soffre il dramma della malattia e a quanti si prodigano per salvare vite umane.

Il video offre una suggestiva panoramica dall’alto di scenari lucani, la Diga di San Giuliano , il Parco archeologico di Metaponto, i Sassi di Matera, Acerenza, Maratea con la statua del Cristo Redentore, i calanchi, la Rabatana di Tursi, la Cupola di San Domenico di Ferrandina, le Dolomiti Lucane, il Santuario del Pollino, Policoro, Craco vecchia, il paese fantasma, un’alba della Costa Ionica, Montescaglioso, Aliano, Pomarico, Irsina, per poi terminare con la giostra panoramica di Sanseverino Lucano, come metafora della vita che ritorna alla normalità, con la vista mozzafiato sul Parco del Pollino.

“Risplenderà il sole in questa Italia sferzata dalla morte e dal dolore”. Così comincia la poesia che si conclude con un inno alla speranza: “Sboccerà un futuro nuovo, come il mandorlo in fiore, in un abbraccio non più letale ma costellato di tanto amore”.

Il filmato è stato pubblicato sui social network Facebook e Instagram e rinnova ai cittadini l’invito a non uscire di casa se non per necessità così come previsto dal Decreto del Governo ,al fine di contenere l’epidemia da Covid-19.

Il video è stato postato con gli hashtag #risplenderailsole #iorestoacasa #andratuttobene.

