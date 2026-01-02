Risonanze tra Sacro e Profano: in concerto riprende “Devoti in devozione”

Ricomincia con il concerto “Risonanze tra Sacro e Profano” a cura di Ars Nova Matera, in programma sabato 3 gennaio alle ore 18.30, presso CUPA – Cisterna Risonante in via Fiorentini 85 a Matera, il secondo mese del palinsesto “Devoti in devozione”, curato da MeWe – Società cooperativa socio-culturale di comunità, in collaborazione con la Commissione cultura dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, case editrici e operatori culturali della Murgia: un programma che propone sguardi profondi, ricerca e riguardi su comune sentire, riti, archetipi, devozioni, feste agro-silvo-pastorali, per riconnettersi al creato e averne sempre più cura.

Nel centro culturale e creativo CUPA – Cisterna Risonante, situato nel Sasso Barisano e curato e animato da Tiziana Serini, il Maestro Mario Nobile interpreta note, brani e arrangiamenti per viella, zampogna, organetto diatonico e violoncello, cuciti tra loro dalla voce narrante della Maestra Maria Antonietta Cancellaro, attraverso la lettura di scritti della nostra tradizione agro-silvo-pastorale.

L’accesso alla performance è riservato a 35 partecipanti, in ordine di prenotazione. È possibile prenotare via WhatsApp al numero 338 9336599 o via email a meweimpresasociale@gmail.com.

Mario Nobile è pluristrumentista e docente di materie musicali nel bolognese, dove vive e opera. Originario di Matera, si occupa di ricerca e interpretazione della musica antica e di tradizione popolare. Da appassionato studia e performa per viella, organetto diatonico a 8 bassi, ciaramella e zampogna a chiave lucana, con cui propone esecuzioni legate alla tradizione natalizia. Diplomato in Violoncello al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, si è perfezionato in musica da camera e per orchestra presso la scuola “Ars Nova” di Palermo. È diplomato in Didattica della Musica e laureato in Discipline della Musica presso l’Università di Bologna. Come violoncellista ha suonato nell’Orchestra Giovanile Siciliana e nell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole; è stato componente del Quartetto d’archi “Astrolabio” e del gruppo “Pivari Trio”, con cui ha inciso tre CD.

Maria Antonietta Cancellaro, musicologa e clavicembalista, è docente di Storia ed Estetica della musica presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, che ha diretto nel triennio 2005-2008. Diplomata in pianoforte, ha studiato clavicembalo con Emilia Fadini a Milano e ha conseguito il diploma di II livello con Andrea Coen al Conservatorio de L’Aquila. Laureata in Discipline della musica all’Università di Bologna, si dedica allo studio della musica rinascimentale e barocca, con particolare attenzione alla riscoperta di compositori della tradizione colta meridionale. Divide il suo lavoro tra attività musicologica e concertistica. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi di natura storico-musicologica. Nel 2005 ha fondato il gruppo vocale e strumentale Le Vaghe Ninfe. Ha registrato da solista il CD “ContraPuncta – Capricci da sonare cembali et organi op. 4 di Gregorio Strozzi” (Farelive, 2023). È stata presidente del Centro culturale “Carlo Levi” di Matera dal 2012 al 2018 e attualmente è presidente dell’associazione Ars Nova Matera.

Fino al 18 gennaio 2026 il palinsesto “Devoti in devozione”, che si avvale del supporto di imprese del settore editoriale, librai, servizi di ricettività e accoglienza, associazioni cultuali lucane e pugliesi, continua a proporre appuntamenti multi-arti, affrontando da una prospettiva trans-disciplinare e attraverso diversi dispositivi artistici il tema della devozione popolare e del comune sentire, rendendo allo stesso tempo fruibili alcuni luoghi di culto della città che per molti anni sono stati chiusi, come la Chiesa di San Biagio, la Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova e contenitori culturali da vivere vitalizzandoli.

Seguiranno il 6 e 7 gennaio tre incontri dedicati alle famiglie e alle scuole con Yile Gao, autrice in parole e illustrazioni di albi per bambini tra le più valenti in Italia, nata in Cina e residente a Milano dal 2007. Le sue opere trattano temi come la crescita, le scelte, il cambiamento e la felicità, attraverso storie adatte ai bambini dai 5 anni in su.

Martedì 6 gennaio l’autrice presenterà l’albo “Io e la mia scelta” (Lavieri edizioni), alle ore 11 presso la Chiesa di San Biagio, dialogando con Iolanda Nardandrea e con l’editore Marcello Buonomo, mentre alle ore 16.30 sarà alla Libreria 365 Storie, unica devota alla selezione e promozione della letteratura per le infanzie, per presentare i volumi “Non sono pronta”, “Signor Ramen” e il nuovissimo “Lo voglio”, tutti pubblicati per i tipi della Lavieri edizioni. Mercoledì 7 gennaio alle ore 10.00, infine, Yile Gao incontrerà insegnanti e alunni di tre sezioni della Scuola dell’infanzia e di due prime classi della Scuola Primaria dell’I.C. “Pascoli” nel plesso di via Lazazzera nell’incontro “Come nasce, si edita e viaggia un albo illustrato”, affiancata da Marcello Buonomo e Rosa Lavieri, con la cura di Caterina Policaro e Paola Saraceno.

Per ulteriori informazioni su “Devoti in devozione” si invitano i lettori a consultare i canali Facebook e Instagram dell’impresa socioculturale di comunità @meweimpresasoc.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.