In Basilicata, i dati del report odierno dei dati covid19 relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri, 30 marzo 2021, ci consegnano una risalita dei ricoveri totali e dell’indice positivi/tamponi che sfiora il 12%, oltre a due nuovi decessi. Una situazione che sembra non voler volgere ancora in una direzione di rassicurazione.

Il report ci dice che su 1.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 158 positivi (145 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi all’11,93%, ancora più alto di quello di ieri (10,42% già in risalita rispetto all’8,54 del giorno precedente, nonchè al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,94% e a quello nazionale che è del 5,31%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera con 28 casi, Potenza (14), Melfi (11), Picerno (10), San Fele (7) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano -purtroppo- due decessi, mentre i ricoveri totali-come dicevamo- risalgono da 168 a 184 e quelli in terapia intensiva variano da 13 a 14 (5 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 91 i guariti della giornata (89 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 4.523.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 31 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 30 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 280.729

Tamponi totali negativi n. 258.770

Persone testate n. 168.149

Tamponi molecolari di giornata n. 1.324

Test antigenici totali 12.184

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 158

Tamponi negativi n. 1.166

RICOVERATI N. 184

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 11

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 14

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 91

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

Francavilla in Sinni

Satriano di Lucania

POSITIVI TOTALI N. 158

Residenti: n. 145

N. Comune

1 Banzi (domiciliato a Lavello)

2 Baragiano

4 Barile

1 Bernalda (domiciliato a Potenza)

3 Ferrandina

2 Filiano

2 Forenza

2 Francavilla in Sinni

1 Garaguso

1 Genzano di Lucania

2 Grassano

2 Grottole

2 Irsina

6 Lavello

28 Matera

11 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Montemilone

3 Montescaglioso

2 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Baragiano)

1 Nova Siri

1 Pescopagano

10 Picerno

2 Pietragalla

6 Pignola

4 Pisticci

2 Policoro

5 Pomarico

14 Potenza (n. 1 domiciliato a Grassano)

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

1 San Chirico Nuovo (domiciliato a Potenza)

7 San Fele

1 Scanzano Jonico

3 Terranova di Pollino

2 Tito

2 Tursi

4 Venosa (n. 1 domiciliato in Lazio)

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Francavilla in Sinni)

1 Portogallo (domiciliato a Matera)

1 Puglia (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

1 Sicilia (domiciliato a Venosa)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 09

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia

8 Puglia

GUARITI TOTALI N. 91

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 89

N. Comune

1 Atella

5 Avigliano

1 Banzi

1 Bella

1 Calvello

1 Cancellara

1 Fardella (domiciliato in Campania)

4 Forenza

3 Francavilla in Sinni

2 Grumento Nova (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Maratea

15 Matera

1 Melfi (domiciliato a Potenza)

2 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Noepoli (domiciliato a Potenza)

7 Nova Siri

2 Pescopagano

1 Policoro

21 Potenza (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture; n. 4 domiciliati a San Chirico Nuovo)

4 Rapolla

1 Rionero in Vulture

1 San Chirico Nuovo

1 San Severino Lucano

2 Senise

3 Teana

1 Tolve

4 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Armenia (domciliato a San Chirico Nuovo)

1 Campania (domiciliato a Teana)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.523

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.339

DECEDUTI RESIDENTI N. 429

GUARITI RESIDENTI N. 13.997