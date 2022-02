La foto lo conferma insieme al consenso dei cittadini materani e dei turisti che hanno potuto apprezzare il ritorno alla funzionalità della fontana della villa comunale, o dell’Unità nazionale, di via Tommaso Stigliani. Vasca ripulita e getto verso il cielo. Bene. Attendiamo che si faccia altrettanto per la fontana che è nell’aiuola spartitraffico di via Rosselli. Si può rimediare? Se non è possibile meglio installare una pianta o un monumento: le sbarre zebrate dell’ex passaggio a livello o una croce di Sant’Andrea, per esempio.