La vergogna della mancata garanzia della applicazione di una legge della Repubblica, la 194 sull’interruzione volontaria della maternità, in tutti i nosocomi italiani è roba vecchia che accompagna sin dalla nascita di questa conquista a tutela della salute delle donne. In queste settimane grazie al Collettivo Donne Matera è scoppiato il bubbone dell’Ospedale di Matera in cui non è più garantito questo servizio. Diverse le voci levatesi per il ripristino dello stesso.

Pubblichiamo a seguire le note del PD, di Matera Civica e del consigliere regionale di FdI Vizziello:

Il Pd Matera chiede la ripresa del servizio IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) presso l’Ospedale Madonna delle Grazie

“A distanza di quarantatre anni dall’approvazione della Legge 194 sull’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), a Matera viene negato un altro diritto alle donne e alle famiglie che, per scelta o per necessità, richiedono tale intervento sanitario. Il Partito Democratico chiede che il servizio di IVG riprenda immediatamente presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Negli ultimi anni solo una piccola percentuale di medici non obiettori hanno consentito lo svolgimento del servizio minimo di IVG. Si è creata una situazione di disuguaglianza sociale dovuta anche a leggi nazionali che passano attraverso la decentralizzazione alle regioni. “Dallo spacchettamento, se non smantellamento, di tanti servizi dell’Ospedale di Matera si arriva alla negazione di diritti umani e sociali. Si tratta della punta finale di un iceberg. Il Covid-19 ha peggiorato una situazione già esistente. Oggi, nel 2021, i cittadini materani sono costretti a una emigrazione sanitaria anche per servizi di routine, che comportano il drenaggio di risorse delle loro tasse verso altre regioni. Non vogliamo arrivare a pensare che, con la scusa del Covid-19, si abbia l’obiettivo di svuotare il nostro ospedale, umiliando così tutte le professionalità che con tanta abnegazione e sacrifici continuano ancora a prestare la propria opera, pur nelle difficoltà totali e assolute che si stanno giornalmente verificando” affermano dal coordinamento cittadino.”

Partito Democratico di Matera

Matera Civica: A Matera non si può abortire

“La Legge 194/78 garantisce la tutela della salute psicofisica della donna e la possibilità di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza entro 90 gironi.

Una legge conquistata dalle donne per mettere fine alla pericolosa ed incresciosa pratica dell’aborto clandestino ma anche per affermare un principio, quello dell’autodeterminazione della donna che sceglie del proprio destino.

Nacquero così i Consultori, quei luoghi di ascolto, sostegno, difesa e tutela delle donne.

È una corsa contro il tempo quella dell’interruzione della gravidanza ed è quindi indispensabile, necessario che il presidio sanitario di prossimità sia accogliente ed operativo.

A Matera e nella sua provincia, invece, le donne s’imbattono nella difficoltà, nel diniego e nella solitudine ad affrontare questo momento, anche perché i Consultori sono stati massicciamente depotenziati. La nostra comunità rivela quanto sia poco sensibile ma soprattutto non rispetta la legge con gravi responsabilità delle istituzioni tutte.

Noi di Matera Civica chiediamo l’immediato ripristino del servizio sanitario che consente di abortire, il potenziamento dei Consultori e sollecitiamo l’attenzione e la sensibilità di ogni esponente pubblico che ha il compito di garantire l’applicazione delle leggi in materia.”

Aborto. Difficile a Matera, Vizziello(FdI): Ripristinare al più presto il servizio di interruzione volontaria chirurgica di gravidanza e garantire il parto indolore

“Nell’ospedale di Matera, a far data da metà novembre dello scorso anno, le interruzioni volontarie di gravidanza di tipo chirurgico non sono più effettuate, una mancanza che arreca grave pregiudizio alla salute delle donne e ai loro diritti e che occorre colmare al più presto, rispristinando un servizio previsto dalla legge e finalizzato a tutelare le donne in un momento particolarmente delicato della loro vita”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Basilicata Giovanni Vizziello.

“E’ paradossale che a ben 43 anni dall’approvazione della legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza” –prosegue Vizziello– “le donne della provincia di Matera siano costrette a rivolgersi alle strutture sanitarie della provincia di Potenza, o di altre regioni, per usufruire di una prestazione essenziale, svuotando nei fatti il contenuto di una legge che ha rappresentato una svolta epocale nel riconoscimento della libertà di scelta delle donne”.

“Occorre altresì ricordare” -spiega l’esponente di Fratelli d’Italia- “che dopo 10 settimane di gravidanza l’interruzione di gravidanza di tipo chirurgico è l’unica forma di aborto praticabile e, se si rende difficile l’esercizio di questa prestazione, di fatto si finisce col negare un sacrosanto diritto delle donne”.

“Altrettanto auspicabile” -conclude Vizziello- “assicurare il ripristino della partoanalgesia, ossia del cosiddetto parto indolore, che qualifica positivamente l’offerta formativa dell’ASM e rappresenta un freno alla mobilità sanitaria delle partorienti della provincia di Matera verso i punti nascita delle regioni limitrofe”.