Ripresi lavori allo Stadio. Giù la curva biancazzurra

Si attendeva un cronoprogramma e alla fine e alla fine le ruspe sono ricomparse allo stadio ” XXI settembre 1943- Franco Salerno” per la demolizione della ”curva” che ha ospitato i tifosi biancazzurri. Mezzi al lavoro e curiosi a distanza a seguire quel pezzo di storia dello stadio, realizzato a tempo di record per la promozione del Fc Matera in serie B. Altri tempi. Ora si attende che i lavori vadano avanti con speditezza, come ribadito in occasione della conferenza stampa di inizio anno dall’Amministrazione comunale e nei ripetuti interventi sul tema dell’assessore allo sport Giuliano Paterino e dall’assessore ai lavori pubblici Lucia Gaudiano. E dopo la rimozione delle macerie le opere che dovranno sostituire le aree delle curve e delle tribune. Buon lavoro.

