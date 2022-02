Un escavatore al lavoro, altri mezzi di movimento terra sono la conferma che i lavori sono ripresi, grazie all’impegno dell’Ufficio tecnico dell’Amministrazione provinciale di Matera, lungo la strada che conduce all’area industriale di Jesce. Una buona notizia, visto il dibattito in corso sulla necessità di adeguare o costruire nuove infrastrutture viarie. La ripresa del cantiere dovrebbe aprire uno spiraglio per adeguare l’intera arteria, interessata da un un traffico continuo di mezzi pesanti che dalla vecchia statale 7 ”Appia” conduce verso le province di Bari Taranto. Un peso sostenuto che dall’asse viario della Altamura -Matera- Bari incrocia a valle la statale 7 Matera- Ferrandina e le aree industriali di La Martella, dei Paip 1 e 2 e della Valbasento. La ripresa dei lavori, cominciata nei giorni scorsi, segue a un lungo periodo di pausa segnalato in precedenti servizi https://giornalemio.it/cronaca/la-strada-per-jesce-cantiere-su-un-binario-morto/ . Si tratta ora di recuperare il tempo perso e di lavorare, se possibile, ad adeguare una sede stradale malmessa e incroci pericolosi come quello – noto come bivio per Santeramo – in località la Palomba. Ma occorre che anche dal versante pugliese intervengano sull’argomento, vista l’importanza di una arteria comprensoriale.