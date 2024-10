Riprese le attività, in collaborazione con gli Istituti Scolastici partner, del progetto Radici del Futuro.

“Radici del Futuro: presidi di Comunità educante” è il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con la nostra APS Giallosassi capofila. E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che “In particolare durante i laboratori di Co-progettazione condotti dalla Associazione Joven presso gli Istituti Comprensivi “Pascoli”-“Bramante” di Matera e IIS “Duni-Levi”, e i Comprensivi di Miglionico e Grassano, sono emersi i bisogni educativi dei ragazzi e degli studenti. Per quanto riguarda le esigenze, tra quelle dei docenti vi è quella di poter osservare i nuovi studenti delle classi prime in un contesto informale e di creare un clima di fiducia utile alla comunità educante all’interno della scuola tra alunni al primo e all’ultimo anno. Sono state quindi organizzate delle attività di accoglienza con i ragazzi delle terze e delle quinte in veste di peer educator nella forma di giochi urbani. Alcuni di questi sono stati già svolti e hanno riscontrato molto successo, altri si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre.

Inoltre il Peer education Center di Matera, in collaborazione con la Consulta Provinciale di Matera e la Consulta Giovanile Comunale, coadiuvata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Matera, ha organizzato tre eventi in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, per sensibilizzare o giovani sul tema della libertà, organizzando due Urban Game aperti alla cittadinanza inerenti i fatti del 21 settembre 1943 e del Conte Tramontano.”

