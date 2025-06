Ripresa oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Potenza.

“È stato il treno del Regionale Taranto – Potenza delle 5.25 il primo a circolare sulla linea Taranto-Metaponto-Potenza, riaperta oggi dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico e di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore della rete.” E’ quanto reso noto con un comunicato di Ferrovie dello Stato Italiane in cui legge che: “Da oggi tornano a circolare due coppie di Intercity Lecce/Bari-Reggio Calabria: l’IC Lecce – Reggio Calabria (p. 11.30 a. 19.50), l’IC Reggio Calabria – Lecce (p. 8.00 – a. 16.21), l’IC Bari Centrale – Reggio Calabria (p. 7.03 – a. 14.55) e l’IC Reggio Calabria – Bari Centrale (p. 12.10 a. 19.56). REGIONALE TRENITALIA: QUATTRO COPPIE DEL AL GIORNO: “Tornano a circolare nei giorni feriali quattro coppie di treni del Regionale Taranto – Potenza con partenza dal capoluogo jonico alle 5.25-10.10-11.01 e 17.35 e dal capoluogo lucano alle 7.57-14.28-18.48 e 21.12. L’offerta comprende anche due coppie di bus tra Taranto e Potenza.” Inoltre, nella stessa nota si legge che “Fino al 30 giugno i collegamenti tra il capoluogo jonico e la Campania continueranno ad essere effettuati con bus per via dei lavori in corso sulla linea Potenza-Battipaglia. I due collegamenti Frecciarossa Taranto-Roma-Milano saranno cancellati da Taranto a Salerno e viceversa. Il Frecciarossa in partenza da Taranto sarà originario da Salerno anche il giorno 1° luglio. I viaggiatori diretti a Roma avranno a disposizione, oltre ai bus sostituivi degli Intercity Taranto-Roma via Battipaglia, una coppia di Intercity Roma – Taranto via Bari: l’IC704 in partenza dal capoluogo jonico alle 14.50 con arrivo nella capitale alle 22.27 e l’IC 703 in partenza da Roma Termini alle 7.28 e arrivo a Taranto alle 15.18. Dal 9 al 14 giugno questa coppia di Intercity sarà effettuata con bus per via dei lavori di potenziamento della nuova linea AV/AC Bari-Napoli. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.