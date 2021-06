L’esortazione di Paolo Grieco ai martellesi e a quanti vogliono bene, seguono le sorti di un borgo rurale simbolo delle ”idee nuove” per un Sud che voglia rimboccarsi le maniche, dopo l’esperienza-denuncia delle condizioni di vita nei rioni Sassi, è di quelle che vanno dritto al cuore e alla volontà di puntare tanti paletti per festeggiare degnamente i 70 anni di ” La Martella”. Mancano due anni a quel 17 maggio 2023 ed è giunto il momento di riflettere, mettersi insieme e attivare progetti, iniziative, per superare degrado, marginalizzazione, ”chacchiere a ‘vacant” (a vuoto come si dice in dialetto) che hanno visto negli anni programmi e politica locale parlare di ”ricucitura” alla città e di recupero di identità.



Lì sotto il gazebo, accanto ai due Paolo Grieco e Paladino, per la conferenza stampa in sicurezza all’aria aperta ci sono i residenti vecchi e nuovi del borgo. Sono quelli cresciuti intorno alla splendida e ricca di arte e storia chiesa di San Vincenzo de Paoli, piazza Montegrappa dove si sta recuperando il cinema-teatro, dove si affaccia l’ex biblioteca ‘Adriano Olivetti”, l’ufficio postale o risiedono nei quartieri del progetto Europan dell’Ater,a Ecopolis o nell’area industriale che raggiunge via Gravina e da qui i borghi oltre che il Santuario di Picciano e di Timmari. Sono una comunità e lo sanno, che vivere qui -oltre al silenzio interrotto dal canto dei grilli e delle cicale- ha un costo e tante rinunce.

L’ultimo bus per Matera è alle 22.00. Il campo sportivo, dedicato al collega e martellese Renato Carpentieri, è in cantiere da tempo…Mentre restano un sogno nel cassetto, ormai ventennale,la farmacia e di un poliambulatorio.



Preoccupa il futuro dei giovani. Pochi servizi e rischio reale, dice Paolo Grieco di emarginazione, per cui quel ‘riprendiamoci La Martella’ ha tutto il sapore di una sfida. E lo dice,presentando il progetto ” Camminiamo insieme…per i 70 anni del borgo La Martella”, ricordando quanti hanno lottato per avere servizi sufficienti e puntali, come accade per i quartieri cittadini, e quanti sono vicini ai martellesi e non solo quando c’è la crapiata. Un invito a lavorare insieme e con progetti concreti. ” Diamoci da fare…” e il programma che pubblichiamo più avanti c’è e cammina con la testa e le braccia di un borgo, che ha voglia di fare, guardandosi intorno per valorizzare quelle realtà rurali che hanno risorse paesaggistiche, archeologiche, ambientali e spirituali, punto di forza di quel turismo sostenibile che qui ha potenzialità incontaminate.



L’invito è rivolto a tutti da oggi al 2023 e oltre. Subito raccolto da Leonardo Montemurro per Cna che ha insistito sulla scuola di arti e mestieri, che mette insieme artigianato e agricoltura che sono nella memoria e nella storia di La Martella .



Quel cartello da restaurare, ormai arrugginito che indica l’istituto professionale per l’agricoltura, e il monumento alla industria primaria con falci, zappe, aratro, realizzato nel 1986 (come da targa) da Raffaele Paladino sindaco ad honorem del borgo, carica poi passata per poco tempo da Antonio ”Tonino” Montemurro, confermano che anche in quel settore si può lavorare a progetti produttivi. E poi i laboratori, il progetto per una banda musicale composta da giovani da far esordire e suonare per il 26 settembre per la festa del borgo. Un programma fitto che chiama a raccolta i 2500 martellesi residenti e quelli che risiedono a Matera o fuori regione. Nessuno si senta escluso. Anzi. Non ci sono cariche onorifiche e prebende. Volontariato puro, per La Martella e per i suoi 70 anni da rinverdire.Passaparola…



Il PROGRAMMA IN SINTESI

Attività di inclusione sociale, riferita sopratutto a giovani e disabili, progetti per la formazione e le attività produttive, valorizzazione turistica, recupero della memoria storia e culturale nel solco del dibattito sul recupero dei rioni Sassi e dell’esperienza di ”Comunità” avviata da Adriano Olivetti sono alche delle iniziative che i residenti di La Martella ( Matera) realizzeranno con il progetto ” Camminiamo insieme…” in vista dei 70 anni della istituzione della borgo. Il programma, illustrato dai promotori e referenti di associazioni del borgo, comincerà il 9 luglio con un convegno sulla ”devianza minorile nella periferia della città:i valori per una crescita consapevole” e proseguirà con incontri, laboratori, iniziative culturali fino al 17 maggio 2023, per i 70 della istituzione del borgo. Tra le iniziative segnalate per l’estate 2021 figurano oltre ai laboratori gastronomici sulla ”fedda rossa” e ”la crapiata”, le ” Martelliadi” una giornata dedicata allo sport, una mostra fotografica dedicata al giornalista sportivo Renato Carpentieri e,il 17 settembre, il convegno ” Camminiamo insieme verso i 70 anni del Borgo La Martella.

