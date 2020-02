Un anno buono di lungaggini, a causa di un contenzioso tra Comune di Matera e impresa aggiudicataria che ha lasciato a metà o quasi il cantiere, e poi la soluzione attesa da più parti con l’assegnazione della parte residuale dei lavori (circa tre milioni euro) alla seconda in graduatoria nella gara di appalto. I necessari tempi amministrativi di attesa e poi la ripresa del cantiere. Per la scuola dell’obbligo ” Bramante” del rione Villa Longo una pagina di concretezza per restituire a famiglie, bambini , personale docente e scolastico un progetto cominciato con la passata amministrazione comunale. Prima la demolizione, poi il progetto bloccato a causa di un contenzioso. Ce ne siamo occupati in più occasioni, a causa dello stato di abbandono del cantiere, che ha destato preoccupazione tra i residente e cittadini in transito sopratutto durante le giornate di maltempo. Non sarebbe male, come accadeva in passato, far benedire i cantieri con la posa della prima pietra. Le statistiche ricordano che il 90 per cento delle opere andava a buon fine, ribassi d’asta a parte…



Scuola Bramante, verso la riapertura del cantiere: affidati i lavori alla ditta seconda classificata nella gara

Il Comune di Matera ha affidato, alla società Brc di Genova, la realizzazione del completamento dell’intervento di ricostruzione della scuola di Via Bramante, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dai contratti stipulati con la Sikelia Costruzioni e secondo le indicazioni del progetto esecutivo approvato.

L’importo residuo degli interventi da realizzare è di circa tre milioni di euro.

Prima della sottoscrizione del contratto, la Brc dovrà effettuare una minuziosa ricognizione delle opere strutturali già realizzate dall’impresa uscente, attraverso l’acquisizione e la verifica delle certificazioni e delle prove di laboratorio sulle caratteristiche dei materiali, e mediante l’esecuzione di prove dirette e indirette su quanto già realizzato. L’impresa subentrante dovrà inoltre eliminare eventuali deficienze e difetti di costruzioni che dovessero riscontrarsi e che possono pregiudicare la riuscita dei lavori e la piena collaudabilità dell’opera finale.

I risultati delle verifiche saranno allegati al verbale di consistenza delle opere strutturali già eseguite da depositarsi ai competenti uffici della Regione Basilicata nella richiesta di “cambio esecutore delle strutture”, che dovrà precedere la sottoscrizione del contratto.

La Brc subentra alla Sikelia costruzioni, azienda aggiudicataria della gara d’appalto, con cui il Comune di Matera aveva risolto il contratto per grave inadempimento il 19 aprile del 2019.

“Dopo un estenuante contenzioso con l’impresa aggiudicataria, siamo molto soddisfatti – sottolinea il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri – per avviato nuovamente l’iter per il completamento dell’edificio scolastico di Via Bramante. Il cantiere, ultimate le ultime procedure burocratiche, dovrebbe essere riaperto entro un mese. Siamo fiduciosi che la società Brc possa completare l’opera nei tempi previsti per poter finalmente dare una scuola agli alunni della Bramante”.