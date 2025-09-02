Riprende Affari Tuoi con la Basilicata….ma a Pompea da Vaglio, va malissimo.

E’ toccato alla pacchista della Basilicata inaugurare la nuova stagione di Affari tuoi, il programma in onda su RaiUno e condotto da Stefano Dimartino che è iniziata ieri sera. Pompea di Vaglio, che era accompagnata in studio dal padre Francesco, infatti è tornata a casa a mani vuote dopo aver aspettato 14 puntate per giocare. A parte la new entry del Molise (Pasquale Pasqualone), tutti i pacchisti erano gli stessi prima della pausa estiva. Pompea, in cerca di occupazione nel settore dell’educazione per l’infanzia, ha giocato inaugurando il tabellone che in questa nuova edizione vede anche il “pacco nero“, il cui contenuto è sconosciuto a tutti, anche al dottore. La partita di Pompea è iniziata eliminando dal tabellone 15mila euro, 20 euro, 1 euro, poi 100mila euro, 300mila euro e 30mila euro. Il dottore le ha offerto, su sua richiesta, il cambio. La pacchista ha lasciato il suo numero, il 12, per il 17. Ha poi pescato 5mila euro e 200 mila euro. Il dottore le ha offerto 5 tiri o 9mila euro. Ma tritato l’assegno e chiamato i 5 pacchi ha eliminato dal tabellone 10mila euro, 50mila euro, il pacco nero che conteneva 200mila euro, 0 euro e 20mila euro restando in gioco con soli 75mila euro. Alla proposta di cambio del dottore, ha rifiutato. Quindi ha aperto il pacco contenente 75mila euro. Rimasta senza cifre rosse ha giocato per la Regione Fortunata. Per il premio da 100mila euro ha scelto l’Emilia Romagna, per quello da 50mila euro ha deciso il Veneto. Ma purtroppo, non ha indovinata.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.