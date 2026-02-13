Ripopolamento fagiani e lepri: il Pantano di Pignola diventa un laboratorio a cielo aperto

Regione Basilicata, Alsia e Ambito territoriale di caccia n. 2 della provincia di Potenza hanno avviato un intervento strategico che punta al ripristino e alla gestione controllata delle popolazioni di fagiano e lepre. Ammonta a oltre 160mila euro l’investimento destinato al ripopolamento faunistico ed ecosistemico dell’area naturale Pantano di Pignola. Il progetto, inserito nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024–2028, rappresenta l’evoluzione di un percorso già avviato nel 2014, che aveva consentito una prima esperienza di ricostruzione del patrimonio faunistico nel territorio dell’Atc 2. L’area del Pantano viene ora individuata come zona vocata per interventi strutturati di ripristino ambientale e gestione sostenibile della fauna.

La Regione, attraverso la Direzione generale per le Politiche Agricole e Alimentari, ha stanziato 100mila euro come cofinanziamento dell’iniziativa. L’Atc 2 Potenza contribuirà con ulteriori 60.753,84 euro. Le risorse saranno destinate al miglioramento ecocompatibile degli habitat, alla realizzazione e all’adeguamento di infrastrutture per l’allevamento e l’ambientamento di fagiani e lepri, oltre alla costruzione di voliere, recinti e impianti funzionali alle attività di ripopolamento e cattura. L’intervento interesserà un’area vasta con l’obiettivo di creare, nel tempo, una vera e propria area di ripopolamento e cattura, con ricadute positive sull’intero sistema faunistico regionale. Un ruolo centrale sarà svolto dall’Azienda sperimentale Alsia di Pantano, destinata a rafforzare la propria funzione di polo integrato per progetti ambientali, agricoli e zootecnici.

«Le aziende dell’Alsia devono evolvere in veri laboratori territoriali al servizio delle politiche agricole e ambientali della Basilicata», ha dichiarato il direttore dell’Agenzia, Michele Blasi, sottolineando come il sito di Pantano rappresenti un modello di integrazione tra gestione faunistica e riqualificazione strutturale. Nella stessa area è, infatti, in corso un progetto di fattibilità per la riqualificazione delle stalle, finalizzato alla realizzazione di un centro di ingrasso e finissaggio della razza bovina podolica, eccellenza zootecnica regionale. Il progetto di ripopolamento che si fonda su un partenariato istituzionale tra Regione, Alsia e Atc 2, prevede, in prospettiva, il coinvolgimento di operatori e allevatori locali. L’obiettivo dichiarato è ridurre progressivamente gli interventi di ripopolamento tradizionali, favorendo modelli basati sulla compatibilità ambientale, sulla tutela delle linee genetiche autoctone e sulla ricostruzione degli equilibri ecologici, promuovendo al contempo una fruizione venatoria responsabile. «Questo progetto rappresenta un cambio di passo nelle politiche faunistico-ambientali della Basilicata – dichiarano Salvatore Maio e Lorenzo Pasquale Scavone, presidente e membro del comitato direttivo Atc 2 – in tal senso l’area Pantano di Pignola diventa un laboratorio a cielo aperto, modello di collaborazione tra istituzioni». Sulla stessa linea l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala: «La Basilicata sceglie di governare la biodiversità come bene pubblico, attraverso interventi programmati e misurabili che tutelano gli habitat e rafforzano il valore del territorio».

