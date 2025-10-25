Ripartono per l’anno sociale 2025/26 le attività della Biblioteca del Quartiere Lanera presso la scuola secondaria Nicola Festa di Matera

La comunità del quartiere Lanera ha celebrato con entusiasmo mercoledì 22 ottobre la riapertura della sua Biblioteca di Quartiere, inaugurando ufficialmente il quarto anno di attività. L’evento, tenutosi presso la Biblioteca della Scuola Secondaria di I grado “N. Festa” di Matera, ha segnato l’inizio di una nuova stagione dedicata a storie, cultura e coesione sociale.

L’incontro di avvio ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e associative. Dopo i saluti iniziali, Arcangela Paolicelli, dirigente scolastica dell’IC Semeria – Minozzi – Festa, Stefania Draicchio, assessora della giunta comunale e Rosalba Matera, presidente dell’Associazione Quartiere Lanera, hanno sottolineato l’importanza della biblioteca come presidio culturale e punto di riferimento per la comunità. Lucia Carone, docente referente della Biblioteca, ha illustrato le novità e presentato il programma degli appuntamenti. Gli studenti hanno presentato delle letture ed eseguito brani musicali, guidati dai docenti di strumento musicale.Obiettivo dell’iniziativa è quello di consolidare il ruolo della biblioteca come luogo di incontro e apprendimento. L’evento di inaugurazione, che si è svolto in un clima festoso e partecipativo, ha rappresentato l’occasione perfetta per lo staff di incontrare nuovamente i lettori storici e di dare il benvenuto ai nuovi membri della comunità.

La Biblioteca del Quartiere Lanera si prepara a un altro anno ricco di impegni. Le attività regolari della biblioteca – inclusi prestito libri, incontri e iniziative culturali – riprenderanno ufficialmente a partire da mercoledì 29 ottobre. La comunità è invitata a frequentare nuovamente questo spazio vitale, confermando la Biblioteca di Quartiere come un “nuovo capitolo” nella vita culturale del rione.