A valle della crisi politica che ha interessato la Regione Basilicata si è reso necessario dare corso alle interlocuzioni che avevano subito un rallentamento e che avrebbero potuto compromettere l’avvio della stagione Balneare ormai imminente. L’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra ha convocato nella giornata del 17 marzo, la Task Force Regionale ed alcuni rappresentanti delle Associazioni di Categoria, tra cui Paolo Fuina Presidente della Fiba Confesercenti di Basilicata. Dopo aver discusso e definito la Road Map da intraprendere nei prossimi giorni, l’Assessore Merra, condividendo la linea proposta dalla Fiba, ha convocato per la giornata di martedì 22 Marzo 2022 i Sindaci dei comuni costieri al fine di convergere su una serie di provvedimenti urgenti che possano accompagnare quelli già programmati e che mirino a superare alcune incongruenze tecniche che di fatto non consentirebbero l’apertura della maggioranza delle strutture Balneari. È il caso di ricordare che essendo scaduta la Variante al Piano dei Lidi, al momento mancherebbe lo strumento che consente ai Comuni di autorizzare i titoli edilizi. La riunione si è svolta e conclusa nella consapevolezza che bisogna necessariamente recuperare il tempo che la crisi di Governo Regionale ha causato e che i prossimi passaggi saranno svolti nel breve termine. L’Assessore Donatella Merra ha comunicato che prima dell’inizio della nuova stagione estiva incontrerà in una località Balneare tutte le associazioni di categoria al fine di confrontarsi sull’operato e sulle linee programmatiche e che l’incontro sarà aperto a tutti i balneari.

Grande soddisfazione esprimiamo per la determinazione e la predisposizione che l’Assessore ha mostrato nell’indicare le soluzioni sulle problematiche poste sia dalla Fiba Confesercenti che dai Tecnici della Task Force coordinati dall’Architetto Francesco Chiarella.