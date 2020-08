Bene. Sono ripartiti a Matera i lavori per la riqualificazione dell’area occupata dalla stazione di carburante di via Annunziatella che – negli intenti dell’Amministrazione comunale, come riportato in altri servizi- dovrà diventare area di accoglienza turistica, con punto ristoro, edicola probabilmente e sosta. I mezzi sono al lavoro e attendiamo che si vada avanti. La cosa preclude alla sistemazione dell’ingresso monumentale allo stadio intitolato negli anni Trenta all’ex ministro dei lavori Pubblici Luigi Razza e quindi alla ”villetta” di via Marconi. Quanto tempo? Ormai ci siamo…