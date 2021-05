Richiami di Astrazeneca, Moderna, Pfizer e poi quel ‘ Johnson & Johnson’ monodose ambito dai giovani e non solo, che dovrebbe contribuire a innalzare le protezioni contro i rischi da contagio da virus a corona covid 19. Riaprirà nel pomeriggio di venerdì 21 maggio a Matera il punto vaccinale di piazza Sallustio, allestito nell’aula del consiglio comunale ”Pier Paolo Pasolini”. La decisione segue al raggiungimento di un accoro tra Amministrazione comunale ,con l’Azienda sanitaria di Matera e la Regione Basilicata. Il servizio vaccinale anticovid 19, che si affianca all’attività in corso presso la tensostruttura del Qatar annessa all’ospedale Madonna delle Grazie. si concluderà il 21 giugno. Consentirà di garantire sia i richiami di categorie (docenti, personale esposto ecc) che hanno effettuato la prima dose nelle scorse settimane e sia vaccinazioni di nuove fasce di età, in base a calendari di prenotazione o a eventuali iniziative incentivanti.



” E’ senz’altro una iniziativa valida e utile – ha commentato l’assessore alla Protezione civile Raffaele Tantone, che sta seguendo la campagna- che rinnova il rapporto tra l’Amministrazione comunale, Regione e Asm per rafforzare l’attività della campagna vaccinale. Contiamo di raggiungere le 6000 dosi”. Il Comune ci ha messo del suo. Ora tocca ad altri fare altrettanto, tenendo conto della positiva esperienza realizzata nelle scorse settimane nel Punto vaccinale. E c’è attesa anche per una possibile anticipazione dei richiami , sollecitata da vari Istituti, per il personale docente che dovrà effettuare la seconda dose, proprio nei giorni degli scrutini.