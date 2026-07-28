Ieri la comparsa delle transenne della Polizia Locale di Matera che indicavano il pericolo creato dalle basole sconnesse, a ridosso dell’attraversamento pedonale, su via Marconi in prossimità del piazzale della chiesa di Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello. E oggi, martedì 28 luglio, la riparazione.
Bene diamo atto al Comune, nella articolazione dei suoi uffici, di aver provveduto per tempo a rimuovere quella situazione di pericolo. Argomento di stretta attualità come riportato in altro servizio https://giornalemio.it/politica/marciapiedi-sconnessi-tanti-a-matera-rubino-interroga/.
Riparazione piazzale a stretto giro al rione Piccianello
Ieri la comparsa delle transenne della Polizia Locale di Matera che indicavano il pericolo creato dalle basole sconnesse, a ridosso dell’attraversamento pedonale, su via Marconi in prossimità del piazzale della chiesa di Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello. E oggi, martedì 28 luglio, la riparazione.