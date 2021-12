L’assessorato all’ambiente della Regione Basilicata, l’EGRIB, e il Comune di Ripacandida organizzano il giorno 4 gennaio, l’evento “IL RIFIUTO TORNA IN VITA PER SALVARE LA VITA”.

Un evento che si inserisce tra le attività poste in essere dal Comune di Ripacandida, anche in collaborazione con Egrib, relative alla sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero, in cui si inserirà a breve l’apertura dell’isola ecologica comunale.

La scorsa estate, durante l’omonima manifestazione organizzata sul piazzale San Donato, grazie al contributo di tanti volontari e delle nostre Suore Missionarie di Gesù Bambino, sono stati realizzati diversi oggetti e le famose “Pigotte”, dalla cui vendita è stato realizzato un bel ricavo che il 4 gennaio sarà donato al presidente UNICEF Basilicata per le azioni di solidarietà e di sostegno umanitario in favore dei bambini.

L’evento vuole focalizzare l’attenzione sui rifiuti che, se ben gestiti, con la separazione, il riciclo e il riutilizzo si possono trasformare in risorse che possono anche migliorare o salvare la vita.